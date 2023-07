Jeronimo Šarin: Ako mlade igrače treba ekstra motivirati da igraju za Hrvatsku onda...

U razigravanju za plasman od 9. do 16. mjesta Hrvatska će igrati protiv Španjolske, koja je iznenađujuće poražena od Izraela. Susret je na rasporedu u srijedu 13. srpnja s početkom u 20 sati.

Nakon poraza od Njemačke znakovitu izjavu dao je trener mlade reprezentacije Hrvatske Jeronimo Šarin.

“Nažalost, nismo uspjeli. Njemačka je bila bolja, posebno drugo poluvrijeme. Karakterno smo zakazali, nismo se ‘potukli’, nismo bili kakvi smo trebali biti. Nijemci su osjetili da smo mekani, vidjeli su svoju šansu. Ekipa koju ne krasi vanjski šut je dobila krila i gađala tricu 40 posto, To je do sada bilo nezamislivo. Ako mislimo dobiti Španjolsku morat ćemo reagirati puno bolje. I oni će zbog neočekivanog poraza od Izraela biti u mentalnom problemu. Ali mislim da nije nikad do protivnika nego do nas. Ako ekipu treba ekstra motivirati da igra za hrvatski dres, onda stvarno imamo problem”, rekao je Šarin koji je posalo jasnu porku hrvatskoj košarkaškoj javnosti, svojim igračima, ali i svima onima koji participiraju u ovom sportu.