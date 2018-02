Jeličić u svom stilu o derbiju: Bocnuo Dinamo, suca Pejina, ali i vodstvo HNS-a!

U emisiji stadion Joško Jeličić zaključio je kako Dinamo nema kvalitetu za sezonu bez poraza, a Mateo Beusan ustvrdio je kako je sudac Tihomir Pejin pogriješio ne isključivši Leticu, kao i kod penala dosuđenog za 'modre'...

Ako je postojalo nešto dobro u derbiju, to je kod obje momčadi bila igra bez lopte. Dinamo i Hajduk su imali jasnu ideju, a to je sprečavanje igre protivnika. Bilo je puno prekršaja jer je protok lopte bio iznimno spor, u europskim ligama lopta ide puno brže pa su i kontakti rjeđi,' rekao je bivši nogometaš splitske i zagrebačke momčadi pa uvrstio kako 'modri' nisu zaslužili savršenu sezonu:

Jeličić je bez dlake na jeziku odgovorio i na pitanje hoće li video pomoć sucima išta popraviti u domaćem nogometu, uz jasnu kritiku na račun Tihomira Pejina i onih koji ga postavljaju.

''Mr. Respect' je dobio uputu: Pajdo, radi što hoćeš!. Konstantno griješi, a osim njega, treba se promijeniti kompletno vodstvo pa ćemo onda konačno imati povjerenja u suce.'

Za stručnu analizu pobrinuo se Mateo Beusan koji je kao i većina drugih vidio dvije velike sudačke pogreške u derbiju.

'Izravni slobodni udarac je trebao biti dosuđen i crveni karton za Hajdukovog vratara Karla Leticu. Nema priče o centimetrima, nova pravila jasno govore da svako sprječavanje ovakve situacije treba se dati ta opomena. Ovo sudac ne može vidjeti, nema on 3D, nema dubinu da vidi gdje je ruka i lopta. Mogao je vidjeti prvi pomoćni koji ima kut gledanja, ali treba vidjeti da li je trkački mogao pratiti situaciju,' izjavio je umirovljeni arbitar pa komentirao bizarni penal za Dinamo:

'Mislio sam u prvom momentu da je dosudio prekršaj nad Lópezom jer je jasno da je Soudani svojom rukom prouzročio da López pada i onda njegova ruka ide gore. To je zakon fizike. Sve ovo poslije nema veze. Trebao je biti dosuđen faul za Hajduk. Onda ne bi bilo penala ni drugoga žutog kartona. Ako je on procijenio da je to penal, onda to je za žuti karton. Ali činjenično je stanje da je prije toga morao dosuditi faul za Hajduk.'