Jeličić o Petkoviću: Najradije bih ga prebio

'Ne znam hoće li Petko otići. On je možda najvažniji igrač Dinama s obzirom na način na koji on igra. Međutim, s obzirom na njegove uvjete, godine, primanja koja ima u Dinamu... Ne znam hoće li naći ekipu koja mu odgovara. I klub i država i visina godišnje gaže. Ja bih ga najradije prebio, ali je jači od mene. On nije svjestan svoje klase. Nije se razvijao kako je trebao i zato je još u HNL-u, a svojom klasom je trebao biti debelo u najboljim klubovima Europe', rekao je Jeličić.