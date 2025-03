Jeličić: Dajte mu nagradu za najomiljenije lice SHNL-a

'Njemu već sad treba dati nagradu za najpozitivnije lice SHNL-a i siguran sam da u našoj ligi ne postoji akter koji je omiljen poput njega. Naravno, s obzirom na sve što je prošao u svom životu, jasno je da su ljudi posebno senzibilizirani kad je on u pitanju, ali najveća vrlina ovog Belupa, osim jasne ideje kako želi igrati, je činjenica da je on podigao mentalnu svijest i samopouzdanje tih igrača. Koprivnica je uvijek bilo mjesto mirnog mentaliteta, dobiješ, izgubiš, sedmo ili osmo mjesto... No, upravo je on dao taj vjetar u leđa i uvjerio je igrače da se mogu potući u borbi za Europu', rekao je Jeličić emisiji Studio SHNL na MAXSportu.