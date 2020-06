Jedna od najvećih Dinamovih zvijezda sasvim iskreno progovorila o promjeni trenera, odlasku Danija Olma i odbijenom milijunskom transferu

Damian Kadzior je u velikom intervjuu za poljski Weszlo sasvim otvoreno progovorio o Dinamu i svemu što se događalo u klubu u zadnje vrijeme

'Dani je nominalno igrao na drugoj poziciji, ali u Ligi prvaka je igrao kao lažno desno krilo. Uvijek mi je bio gušt igrati s njim. Asistirali smo si međusobno za golove. Žao mi se što je otišao, a i on nije skrivao da mu je teško što odlazi kao i nama. Dugo je igrao za Dinamo i osjećao se više Hrvatom nego Španjolcem. Otići ću ga pogledati u Bundesligi ako bude prilike', rekao je Kadzior pa dodao:

'Ne bih rekao da je bilo neke promjene, više se radi o suptilnom prijelazu. radimo kako smo radili i do sada. Naravno da svaki trener ima neki svoj potpis na igri. Dinamo će uvijek dominirati kvalitetom, a razlika je samo u detaljima. Nenad Bjelica je najbolji trener s kojim sam radio. S Igorom Jovićevićem sam tek počeo raditi i vjerujem da ću i od njega nešto naučiti. Nismo imali utjecaja na te promjene u klubu. Za mene je najvažnije da dolazim na trening s osmjehom. Za sada sam jako sretan. Treninzi su odlični, a intenzitet visok', rekao je Kadzior pa dodao:

'Dinamo mora pobijediti u svakoj utakmici koju igra u Hrvatskoj. Možemo pobijediti sedam za redom i jednu odigrati neriješeno i već će se pričati o krizi u Dinamu. Još se moramo podići. Krajem sezone nas čekaju utakmice za prestiž s Rijekom i Hajdukom kada ćemo morati igrati na visokom nivou. Uz to, moramo biti spremni i za kvalifikacije za Ligu prvaka koje bi mogle početi odmah nakon kraja sezone. Neće biti vremena za pripreme pa je dobro da imamo toliku bodovnu prednost. Sada možemo u miru popravljati i polirati neke stvari i okrenuti se budućnosti.'

Hrvatski Telekom Prva liga vratila se nakon više od dva i pol mjeseca pauze zbog koronavirusa, a prvak Dinamo je nastavio svoju dominaciju i put prema novoj tituli pobjedom od 3:1 u gostima kod Varaždina. U toj utakmici se među asistente, po 10. put u sezoni, upisao i Damian Kadzior asistencijom kapetanu Arijanu Ademiju za prvi gol na utakmici. Kako je to izgledalo možete vidjeti OVDJE .

Kadzior je na zimskom prijelaznom roku odbio transfer u MLS.

'Mislim da bi odlazak u SAD u ovom trenutku bilo loše za moje ambicije. Saznao sam za tu ponudu dan nakon utakmice protiv Manchester Cityja. Upravo sam ostvario svoj san. Čuo sam himnu Lige prvaka s terena, igrao protiv op kluba i onda da nastavim karijeru u MLS-u. Znam da nude velik novac, ali financije mi nisu najvažnije. Hoće li me put odvesti do bolje lige? Ne znam, ali barem se neću kriviti i žaliti za krivom odlukom', rekao je Kadzior pa dodao:

'Od početka godine sam fokusiran isključivo na ovdje i sada, na svaku utakmicu. Baš jedem sve pred sobom. Igrali smo osam ili devet službenih utakmica i četiri ili pet prijateljskih i samo u dvije nisam zabio barem jedan gol. Idem punim gasom i imam osjećaj da mogu sanjati o nečem velikom. O potencijalnim transferima se brine moj agent, a ja samo želim raditi svoj posao najbolje što mogu.'

Poljaci su otkrili i kako je Kadzior na frižideru imao popis svojih ciljeva, od kojih je mnoge ostvario. Među ostalim, tu je bio nastup u poljskoj Ekstraklasi, inozemni transfer, trofeji, igranje u Ligi prvaka, debi i gol za reprezentaciju...

'Zapravo, ostvario sam sve ciljeve koje sam si zacrtao. Šlag na tortu bio bi transfer u neku jaču ligu. Znam da neću igrati u top klubu u nekoj od najboljih liga, ako ništa onda zbog svojih godina, ali i dalje mislim da mogu u neki srednji klub u tim ligama. Bilo bi to ostvarenje snova. Dinamo je specijalist za promociju igrača. Sada su mi dali i veliku povišicu pa očito misle da me mogu dobro prodati.'

Kadziora su za kraj pitali što će raditi nakon karijere. S obzirom na to koliko voli nogomet koji prati i van tenera, Poljaci su zaključili da bi bio idealan televizijski komentator jednom kad prestane s igračkom karijerom.

'Ne znam, nisam još o tome razmišljao, ali istina je da mogu satima pričati o nogometu. Znam nazvati svojeg oca i onda pričati s njim o prošloj utakmici. Odjednom shvatim da je prošlo pola sata, a mi još pričamo o nogometu. Nakon toga, isto bude i s mojim agentom. Nogomet me zanima od kada znam za sebe. Otvoren sam po prirodi i mislim da sam dosta inteligentan. Mogu pričati puno, pa tko zna... No, to je daleka budućnost. Sada težim ostvarenju svojih snova. Možda se nešto odlično dogodi u srpnju pa se onda opet čujemo', zaključio je zagonetno Kadzior.

