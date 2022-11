Jadranaši Ligu prvaka otvorili gostujućom pobjedom pa se zagledali prema Beogradu

Vaterpolisti splitskog Jadrana pobjedom 10-8 (3-4, 2-1, 1-2, 4-1) na gostovanju kod Waspo98 Hannovera otvorili su novu sezonu natjecanja u Ligi prvaka

Waspo98 je u prvoj četvrtini iznenadio Splićane i potkraj prvog dijela vodio sa 4-2, ali je Rino Burić u situaciji s igračem više uspio prije zvuka sirene smanjti zaostatak na 4-3.

U sljedećih osam minuta izabranici Mile Smodlake su Nijemcima dopustili samo jedan pogodak, ali ni sami nisu bili pretjerano efikasni pa je na poluvremenu rezultat bio 5-5.

Bukić je bio jedini strijelac za Splićane u trećem periodu, nakon kojeg je domaćin vodio sa 7-6.

No, u zadnjih osam minuta Jadranova obrana je bila gotovo neprobojna pa su golovima Bukića, Zovića, Butića i Burića Splićani napravili potpuni preokret, poveli sa 10-7 minutu i pol prije kraja dvoboja te osigurali pobjedu.

"Bila je to vrlo teška utakmica za nas, više nego što sam očekivao. No, ako želimo u Beograd (na Final Eight), onda moramo pobjeđivati u takvim utakmicama", izjavio je nakon dvoboja trener Jadrana Mile Smodlaka.

"Nismo bili svoji u prvoj četvrtini. Na putovanjima smo 15 dana. Igrači su umorni. Ne možemo protiv toga, ali to je bio jedan od razloga", dodao je Smodlaka.

Osim Jadrana, pobjede u prvim nastupima u skupini A ostvarili su grčki Olympiacos i španjolska Barceloneta pod vodstvom Elvisa Fatovića.

Olympiacos je kao domaćin svladao talijanski Pro Recco sa 9-7, a Barceloneta je bez poteškoća slavila sa 14-8 na gostovanju kod Dinama u Tbilisiju.

U srijedu su na rasporedu utakmice prvog kola u skupini B, a hrvatski prvak Jug Adriatic osiguranje će u Gružu ugostiti talijansku Bresciu. Utakmica će započeti u 19 sati.

Jadran će u drugom kolu ugostiti Pro Recco, a dvoboj je na rasporedu za 14 dana.