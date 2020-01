Ivica Zubac odličan, a njegovi Clippersi sigurni; Luka Dončić zabio 35, ali Dallas pao

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac sa osam koševa (šut 4-8), 13 skokova i jednom blokadom za 23 minute na parketu u svom je posljednjem nastupu u 2019. godini pomogao Los Angeles Clippersima ostvariti 105-87 pobjedu na gostovanju kod Sacramento Kingsa

Clippersi su zahvaljujući dvjema svojim raspoloženim zvijezdama Kawhiju Leonardu i Paulu Georgeu kontrolirali utakmicu od početka do kraja. Leonard je bio najefikasniji igrač susreta sa 24 poena, dok je Georgeu nedostajala jedna asistencija do "triple-doublea", ubacio je 21 košu uz 11 skokova i 9 asistencija. Kod Kingsa istaknuli su se Richaun Holmes sa 22 pogotka i 10 skokova te Buddy Hield sa 20 koševa.

U derbiju večeri Houston Rocketsi nadigrali su na svom parketu Denver Nuggetse sa 130-104 i to prvenstveno sjajnom četvrtom četvrtinom koju su dobili sa 38-15, nakon prve tri dionice bilo je sa 92-89 za domeće. Rocketse su standardno do pobjede vodili James Harden sa 35 i Russell Westbrook sa 28 pogodaka, dok Nuggetsima nije bilo dovoljan 21 ubačaj Nikole Jokića te 18 koševa Monte Morrisa.

Oklahoma City Thunder velikim je preokretom u samoj završnici stigao do 106-101 domaće pobjede protiv Dallas Mavericksa. Gosti su tricom Luke Dončića tri minute prije kraja stigli do vodstva 99-92, no do kraja dvoboja domaći su napravili seriju 14-2 i upisali važnu pobjedu. Vrhunsku završnicu odigrao je Chris Paul, upravo je on postigao koš za vodstvo Thundera 102-101 40 sekundi prije isteka vremena. Dallas je kod rezultata 104-101 imao posljednju priliku na utakmici, ali pokušaji za tricu Maxija Klebera i Dončić u posljednjih 10 sekundi nisu prošli kroz obruč, da bi Shai Gilgeous-Alexander potom pogodio oba slobodna bacanja za konačnih 106-101. Paul je susret okončao sa 17 koševa, osam skokova i sedam asistencija za domaće kod kojih su Danilo Gallinari i Dennis Schroeder ubacili po 20, a Gilgeous-Alexander 19 uz 10 skokova, dok je Dallas vukao Dončić sa 35 ubačaja, 10 skokova i sedam asistencija, no kakvu-takvu pomoć imao je samo od Klebera koji je upisao po 14 poena i skokova.

Thunder je sedmi na Zapadu sa 18-15, dok su Mavsi peti na Zapadu sa 21-12.