Ivana Habazin se vratila u Hrvatsku i detaljno opisala divljački incident koji joj je uništio borbu za titulu

Naša boksačica Ivana Habazin vratila se u Hrvatsku nakon velike drame koju je doživjela u američkom Flintu

Kaosu u kojem je ozlijeđen Bashir prethodila je njegova prepirka s Claressinom sestrom koja mu nije dozvoljavala da baci pogled na vagu.

'Ja ne opravdavam ono što je on rekao. To je Amerika, imaju drugačiji način razgovora. Kada netko kaže, kad te žena počinje napadati, poludio je... On je ponosan i u godinama je', objasnila je hrvatska borkinja.