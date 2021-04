Ivan Rakitić strijelac u golijadi i ludoj pobjedi Seville u Vigu; remi Hoffenheima i povratak Andreja Kramarića nakon ozljede

U dovoboju prepunom preokreta nogometaši Seville svladali su Celtu sa 4:3 na gostovanju u Vigu, a Ivan Rakitić je u 60. minuti postigao pogodak za izjednačenje na 3:3

Sevilla je povela već u 7. minuti kad je Kounde glavom pogodio domaću mrežu. No, isti je igrač u 19. minuti skrivio kazneni udarac iz kojeg je minuti kasnije Iago Aspas izjednačio. Samo tri minute poslije Aspas je donio prvo vodstvo Celti.

Sevilla je prekoretom u drugom poluvremenu došla do pobjede. U 60. minuti Ivan Rakitić je jednu odbijenu loptu pospremio s pet metara u mrežu i izjednačio na 3-3. Bivšem hrvatskom reprezentativcu to je drugi ligaški poogdak u ovoj sezoni, a ukupno šesti otkako se vratio u Sevillu. Rakitić je na terenu bio do 86. minute.

Pobjedu gostima iz Andaluzije donio je Argentinac Papu Gomez u 76. minuti.

Sevilla je sa 61 bodom osam kola prije kraja gotovo osigurala mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone, jer petoplasirani Real Sociedad zaostaje za 14 bodova. Celta Vigo je s 37 bodova na 11. poziciji. Vodi Atletico Madrid sa 67 bodova, ispred Real Madrida sa 66 i Barcelone sa 65.