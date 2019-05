Ivan Rakitić prokomentirao svoj trenutak bijesa te govorio o budućnosti u Barci poslije bolnog poraza

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić, čija je Barcelona u subotu poražena s 1:2 od Valencije u finalu Španjolskog kupa, nazvao je taj poraz 'velikim razočaranjem', no poručio je kako će iduće godine s Barcelonom ići po sve trofeje

'Jako boli završiti sezonu s porazom. Borili smo se do kraja, no Valencia nam je sa svoja tri izlaska prema naprijed nanijela puno štete. Kasnije smo se vratili, borili do kraja, pokušali preokrenuti, no nismo uspjeli', rekao je 31-godišnji vezni igrač podno stadiona Benito Villamarín u Sevilli.

Ondje je Valencia došla do svog prvog trofeja nakon 2008. godine pogocima Kevina Gameria u 21. minuti i Rodriga u 33. minuti. Barcelonin kapetan i najbolji strijelac Lionel Messi smanjio je u 73. minuti na 2:1.