Ivan Rakitić otkrio zašto bolje igre pruža u dresu Seville nego dok je igrao za Barcu, a iskreno je rekao i što mu zapravo znači reprezentacija

Ivan Rakitić se još jednom oglasio po pitanju Seville i hrvatske nogometne reprezentacije

Ivan Rakitić je u 2020. godini napravio velike promjene u svojoj karijeri. Nakon šest godina je napustio Barcelonu i vratio se u Sevillu iz koje je i otišao u redove katalonskog diva, a onda se i oprostio od hrvatske nogometne reprezentacije u kojoj je imao jednu od glavnih uloga.

Za Barcelonu je, prije povratka u Sevillu koja mu puno znači i u kojoj se osjeća kao kod kuće, nastupio 310 puta i zabio 35 golova, uz 42 upisane asistencije. U dresu Seville je, pak, ukupno nastupio 152 puta i zabio 33 gola i upisao 42 asistencije koliko je imao i u Barci. Sada je otkrio i zašto ima bolji učinak i igra odlično dok nosi dres Seville.

'U Sevilli se stvarno osjećam kao kod kuće. Osjećam se dobrodošlo i voljeno, a to pozitivno utječe na moju igru. Cijeli je tim uz mene i to mi daje snagu. Sevilla je baš jedna pozitivna promjena. Osjećam se izrazito moćno i poletno, a nastavimo li igrati ovako kao do sada, čeka nas još puno pobjeda i uspjeha. Tek se zagrijavamo', s osmjehom na licu poručuje Rakitić iz Seville.