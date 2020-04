Ivan Rakitić je poručio čelnicima Barcelone kako nije 'vreća krumpira' s kojom će trgovati, a oni mu uzvratili da je bolje da ode iz kluba

Hrvatski reprezentativni veznjak Ivan Rakitić u nedavnom je intervjuu za Mundo Deportivo bez ikakve zadrške poručio svojoj Barceloni da se nada da će ostati u klubu, ali i da ne želi biti alat za trgovanje s drugima. Poželi li otići iz kluba, zainteresiranih neće nedostajati, a toga je svjestan i 32-godišnji veznjak.

'Moje ime se povezuje s raznim klubovima zadnje dvije godine, ali ja sam uvijek govorio da je Barcelona perfektno mjesto za mene. Želim ovdje uživati i pomagati ekipi', rekao je Rakitić pa dodao nešto što je ipak zasmetalo upravi:

'Razumijem situaciju, ali nisam vreća krumpira s kojom se trguje.Sa mnom se uvijek može razgovarati, ali želim biti ondje gdje me žele, poštuju i gdje sam potreban i ondje gdje ćemo se obitelj i ja ugodno osjećati. Bit ću presretan ako to bude ovdje, a bude li drugdje, bit će to mjesto o kojem ću odlučiti ja, a ne netko drugi. Takvo mi se ponašanje nije svidjelo i to je jasno ljudima u klubu', rekao je Rakitić, a iz Barce su mu izgleda poručili 'neka to bude negdje drugdje'.