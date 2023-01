Ivan Leko otvoreno je progovorio o svom dolasku u Hajduk: Rekli su mi da sam lud, ali evo me ovdje...

Na Poljudu je danas predstavljen novi trener Hajduka Ivan Leko. Nekadašnji kapetan 'bilih' u klub se vratio nakon punih 18 godina, sada kao strateg prve momčadi od koje se očekuju trofeji

'Bog me pogledao pa sam mogao igrati, a sada sam dobio i šansu za postati trener. Hvala predsjedniku i sportskom direktoru koji su mi pokazali vjeru, samopouzdanje, sve to da se u meni dogodio taj osjećaj, da je sada taj trenutak. Klub je napravio zadnje dvije godine lijepe stvari, mi koji smo vezani za sve znamo sve. Biti trener, to je moj život, emocija, ljubav i strast. Sretan sam što sutra krećemo s treninzima.'

Na Poljud se Leko vratio nakon 18 godina, a svima je poznato koliko je nesigurna klupa Hajduka...

'Imamo neku sliku što bi htjeli od Hajduka, jako me to sve veseli. Bilo je puno poziva, prijatelji, obitelj, poznanici.. Rekli su mi da sam lud, da imam svoje ime, ali - nemam pojma. Ja sam sretan što sam tu. Od sutra krećemo, pa što nam Bog da....', kaže Leko koji nije mogao izbjeći pitanje o tituli prvaka. S Hajdukom, naravno...

'Svi mi želimo da Hajduk bude prvi! Ali, ja ne bih pričao o tome. Klub raste, radi veliki iskorak zadnje dvije godine. Ja želim dati nešto, da kad završi ta priča, da se kaže da smo nešto napravili. Rezultat? Sigurno ćemo biti bolji nego sada. Igrat ćemo dobar nogomet. Naravno, za rezultat ne može nitko garantirati pa niti ja...', kaže Leko koji se osvrnuo i na kvalitetu SuperSport HNL-a:

'HNL je narastao. Na SP-u su naši igrači igrali velike utakmice. Narastao je infrastrukturno, kvalitativno i igrački, dajem našoj ligi veliki respekt. Hajduk? Svi mi gledamo našu momčad. Gledamo i pratimo, ali druga stvar je trenirati te igrače i osjetiti ih na treningu ili utakmici. Ja se veselim upoznati moje igrače, stvoriti tim, da jednostavno napravimo tu vjeru. U nogometu je sve moguće. Svaki dan moramo biti bolji.'

Kakva je njegova nogometna filozofija? Kako vidi 'svoj' Hajduk?

'Bit ćemo bolji u svemu! Za nekoga je pojam dobrog nogometa drugačiji. Imamo 10 različitih načina, Guardiolin, Simeoneov, Ancelottijev. Što je to dobar ili bolji nogomet? Ja vjerujem u jednu vrstu. Meni je prva stvar - uvjeriti sve da je baš to naš put za uspjeh. Ne znači da je to jedini, ali bit će naš. Sanjamo velike stvari. Respekt svima, ali samo dobar i krvav rad uz sve ovo što već imamo može napraviti rezultate. Hajduk je ogromna familija. Ako svi gledamo u istom smjeru, mogu se napraviti velike stvari', kaže Leko i nastavlja:

'Nisam zvao ljude okolo, da provjeravam kakva je situacija. Nisam takav čovjek. Kažem vam, 9 od 10 ljudi mi je reklo da ne dolazim, pitalo me jesam li lud. Ali, ovdje sam. Nastojat ću s ljudima stvoriti neku strukturu, kulturu nečega, da nas 50-60 sa smješkom dolazimo na posao i da budemo bolji nego jučer. U svemu, ponašanju, fizici, tehnici, taktici, socijalnom, mentalnom aspektu. Dan po dan ja se veselim vidjeti gdje su nam ti limiti. Prva, druga, treća utakmica, to je sve relativno. Ja ne kupujem vrijeme. Nisam tip koji će reći da mu treba sada par godina za rezultat. Za jednu utakmicu dobiti, to ti ne može nitko garantirati pa neću niti ja. Vjerujem u tri stvari - imat ćemo rezultat u srednjem roku. Drugo, igrat ćemo nogomet da će ljudi voljeti doći na stadion. I treće, napravit ćemo progres igrača. To se dogodilo gdje god sam radio, ja mislim da će tako biti i ovdje.'

Na koga sve Leko računa u nastavku sezone?

'Tko je bolji taj će igrati. Ima li ovakav ili onakav ugovor, ne zanima me. Ima li 17 ili 37 godina, ne zanima me. Bio bih najsretniji da mi za par tjedana 5-6 mladih igrača igra za prvu momčad, ali sve je na njima, neka se pokažu. Svima su vrata otvorena. Igrat će samo oni koji zaslužuju igrati. Ja znam što volim igrati, način nogometa, sustav kao takav nije prebitan. Volim da mi ekipe igraju proaktivno, da moja ekipa odlučuje o tome što će se događati na terenu, da se protivnici adaptiraju nama. Treba vidjeti igrače, sve ovisi o njima, ali bitniji je način nogometa nego sam sustav', kaže Leko koji se na kraju osvrnuo i na Marka Livaju:

'Jako sam sretan što je Marko s nama. On je pokazao ne samo tehničku kvalitetu, nego i mentalitet lidera. Jako je bitan. Veselim se što je tu, a ostali će svi imati priliku da igrom i treninzima s njime budu bolji. Vidjet ćemo tko će se profilirati da bi mogao biti njegov nasljednik za nekoliko mjeseci ili godina...', zaključio je novi trener Hajduka Ivan Leko.