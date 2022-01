Ivan Čupić iskreno o brojnim promjenama u našoj reprezentaciji: Dok ima tko doći, dobro je...

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Čupić (35) najavio je prvu utakmicu drugog kruga Europskog prvenstva protiv Crne Gote te se osvrnuo na probleme koji su zadesili 'kauboje' zbog koronavirusa

'Nadali smo se da možemo doći do Budimpešte. Prvi cilj je tu, a Crnogorci su pokazali da su ozbiljna i kvalitetna reprezentacija s izrazitim timskim duhom i kolektivom koji ih je dogurao do tu. Svaki respekt prema njima s punim fokusom i ozbiljnosti na toj utakmici, a naravno da dalje ne treba još ni razmišljati', rekao je Ivan Čupić koji je na ovom Europskom prvenstvu v.d. kapetana naše reprezentacije zbog ozljede Domagoja Duvnjaka.

'Ne razmišljamo o problemima, nema smisla time se zamarati. Tako je kako je, s tim moramo živjeti na dnevnoj bazi. Borimo se s vjetrenjačama i nedaćama, ali ima nas koliko nas ima. S jednom borbenom igrom, željom i punim srcem ćemo izaći na teren i mislim da ćemo imati kvalitete i znanja i vještine da to pretvorimo u bodove.'

Teško je više i nabrojati igrače koji su u proteklih tjedan dana stigli kao zamjene. Neki su doslovno 'uskočili' u posljednji tren...

'Hvala svim tim ljudima koji su se odazvali i bez treninga, dosta ih nije ni bilo na spisku od 35 igrača. Veliko im hvala i to je još jedan znak koliko svima nama znači hrvatski dres i koliko su spremni uskočiti. Mislim da je najgore onima koji su u sobama i moraju to gledati na TV-u umjesto na terenu. No dobro, dok ima tko doći, dobro je', završio je naš kapetan Ivan Čupić.