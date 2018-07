Ispao je i veliki Brazil s Neymarom; srpski sudac bio je suočen s teškim odlukama, ali nije pogriješio!

Nogometna reprezentacija Belgije plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva zahvaljujući 2-1 (2-0) pobjedi protiv Brazila u četvrtfinalu igranom u Kazanu

Peterostruki svjetski prvak oprostio se od Rusije. 'Selecao' je najavljivao povratak na tron, ali je naletio na pritajenog favorita Belgiju koja ima fenomenalnu generaciju koja je napokon napravila pravi rezultat na velikom natjecanju.

Brazil je u samom otvaranju utakmice propustio dvije idealne prilike za vodstvo nakon udaraca iz kuta. U očito uvježbanim akcijama prvo je Miranda u 8. minuti glavom proslijedio loptu s prve vratnice u srce peterca gdje je natrčao Thiago Silva, no uspio je zahvatili loptu tek prsima pa je umjesto mreže pogodio vratnicu. Samo dvije minute potom uslijedio je prizemni ubačaj iz kuta, a nakon propuštene lopte na prvoj vratnici u velikoj prilici se našao Paulinho, no on je neometan sa sedam metara promašio loptu.