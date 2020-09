Ipak će se igrati završnica košarkaške Lige prvaka; Atena je domaćin, ali igrači domaćeg AEK-a s pravom su zabrinuti

Atena će biti domaćin završnog natjecanja košarkaške Lige prvaka od 30. rujna do 4. listopada.

Nakon odluke FIBA-e 12. ožujka da se otkažu dva međunraodna natjecanja zbog pandemije koronavirusa, upravni odbor košarkaške Lige prvaka je donio odluku 30. ožujka da se sezona 2019/2020. nastavi i zaključi sa završnicom na kojj će se okupiti samo osam najboljih momčadi koje će odigrati po jednu utakmicu po knock-out sistemu.

Šest se momčadi već kvalifciralo na Final Eight: AEK (Grč), Casademont Zaragoza (Špa), ERA Nymburk (Češ), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Izr), San Pablo Burgos (Špa) i Türk Telekom (Tur). Zadnje dvije momčadi bit će određene nakon što se odigraju još dvije utakmice osmine finala i to između JDA Dijon (Fra)i Nizžnji Novgoroda (Rus) te između Iberostar Tenerifa (Špa) i Filou Oostendea (Bel), a one su na rasporedu 16. rujna.

Ovo je četvrta sezona košarkaške Lige prvaka, a utakmice će se igrati u dvorani Nikos Galis. Odluka o prisustvu gledatelja još nije donesena. Zbog te odluke igrači domaćeg AEK-a s pravom su zabrinuti jer podrška s tribina mogla bi biti ključna.