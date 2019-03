Inter u fantastičnom derbiju pobijedio Milan; Ivan Perišić asistent za prvi gol 'nerazzurra'

U derbiju 28. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je kao 'gost' svladao gradskog suparnika Milan 3:2

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je odigrao čitav susret za Inter sudjelovao je u akciji za prvi gol na utakmici, dok je Marcelo Brozović u pobjedi 'nerazzurra' igrao do 73. minute.

Početkom nastavka De Vrij (51) je povisio na 2:0, no nakon samo šest minuta Bakayoko (57) je smanjio na 2:1.

Novu prednost Interu od dva gola osigurao je Lautaro (67-11m) koji je iskoristio kazneni udarac nakon prekršaja Castilleja na Politanu. No, Milan se nije dao, 'rossoneri' se vraćaju u igru već u 71. minuti golom Musacchija za 3:2. Do kraja je Inter ostao bez trenera Spallettija koji je zbog prigovora dobio crveni karton, a Milan je u sudačkoj nadoknadi mogao doći do boda. Zaprijetio je Castillejo, ali Handanović je sjajnom reakcijom obranio.