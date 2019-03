Igrači Dinama jedva našli snage za izjave; Livaković žali za prilikama, a Rrahmani za bezveznim golom

Nakon što je hrvatski prvak Dinamo u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige poražen od Benfice 3:0, igrači koji su izašli pred kamere Arenasporta jedva su dolazili do riječi

Prvi je pred kamere Arenasporta izašao jedan od onih koji je borio do zadnjeg atoma snage, Emir Dilaver.

'Bilo je vrlo intenzivno. Imali smo mi svojih prilika, ali na žalost nismo ih iskoristili. No nemamo se čega sramiti imali smo sjajnu sezonu u Europi', kazao je Emir Dilaver dodavši:

'Danas nas nije išlo, znali smo da neće biti lako… Idemo dalje, boli ovaj poraz, ali nije kraj svijeta. Ovo nam je svima dobra škola, inspiracija i motiv za sljedeću sezonu. Naučili smo puno na pogreškama iz ove utakmice. Hvala navijačima, ovo je sve bilo tako predivno.'

Utučen i razočaran pokušao je nešto reći i junak utakmice, golman Dominik Livaković koji je imao nekoliko nevjerojatnih obrana. No, u produžetku više nije bilo snage i koncentracije…

'Bila je ovo stvarno teška utakmica, dobro smo se branili do onog gola i malo nas je to pokolebalo. No, moramo biti ponosni na sebe kad vidimo do kuda smo došli i moramo ovako nastaviti i sljedeće sezone', kazao je Livaković.

Na pitanje jesu li se preplašili u drugom poluvremenu rekao je:

'Ne bi h rekao da smo se prepali, no falilo nam je gol. Znamo dobro koliko smo dobili utakmica u Europi ove sezone i trebao nam je samo jedan gol. Borili smo se do kraja, do zadnje minute da zabijemo, ali nismo uspjeli', kazao je dodavši:

'Nemamo se čega sramiti. Sada se idemo okrenuti Kupu i HNL-u (HT Prva liga) te osvojiti ta dva trofeja i završiti sezonu na najbolji mogući način.'