Igor Tudor i Udinese pokleknuli na San Siru s igračem manje; Inter preuzeo vrh ljestvice

U susretu trećeg kola talijanskog nogometnog prvenstva Udinese, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, je poražen na San Siru od Intera sa 0:1, nakon što su gosti veći dio utakmice igrali s igračem manje

Udinese se dobro držao s igračem manje, no Tudorova obrana je popustila u 44. minuti kada je pogodak glavom zabio je Stefano Sensi na asistenciju Diega Godina. Za Inter je cijeli susret igrao Marcelo Brozović.

Bila je to utakmica u kojoj su obje momčadi imala prilika, no mreže poljskih vratara Bartlomieja Dragowskog kod domaćina i Wojciecha Szczesnyja kod Juventusa su mirovale. Domaćinu je to prvi bod ove sezone nakon dva uvodna poraza, dok je Juve u prva dva kola upisao pobjede.

Za Fiorentinu je cijeli susret odigrao Milan Badelj, Mario Mandžukić nije putovao u Firenzu, dok Marko Pjaca još nije spreman.

Prema pisanju talijanskih medija Mandžukić bi u idućih nekoliko dana mogao napustiti redove torinska 'Stare dame', a sve se glasnije spominje prelazak u SAD ili Katar.