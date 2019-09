Domagoj Vida skrivio penal i zaradio crveni karton; Bešiktaš s devet igrača tijesno izgubio

Hrvatski reprezentativni stoper Domagoj Vida isključen je u 6. minuti susreta 4. kola turskog prvenstva u 2:3 (0:1) gostujućem porazu Besiktasa od Gaziantepspora

Gaziantepspor je is tog penala poveo, da bi u nastavku stigao i do vodstva od 3:0. No, Besiktas, koji je u međuvremenu ostao s devet igrača, uspio je smanjiti na konačnih 3:2.

S četiri osvojena boda Besiktas je tek 11. na ljestvici, dok je Gaziantepspor šesti sa sedam bodova.

Na vrhu je Alanyaspor s devet bodova.