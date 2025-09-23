odlazak legende

I Srbija tuguje za hrvatskom legendom: 'Bio je teniski otac Novaka Đokovića'

S.Č.

23.09.2025 u 10:04

Đoković i Pilić
Đoković i Pilić Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
Preminuo je Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svjetskog tenisa, izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije koja je osvojila naslov prvaka 2005. godine, objavio je HRT. Preminuo je u 87. godini u Rijeci.

Pilić je, između ostalog, upamćen kao jedini koji je tri različite zemlje vodio do naslova. Uz Hrvatsku, na teniski vrh triput je doveo Zapadnu Njemačku i jednom Srbiju.

Cijeli teniski svijet žali za legendom, a velika tuga je i u Srbiji. Tamošnji portali se klanjaju čovjeku koji im je donio Davis Cup naslov i koji je na neki način teniski otac Novaka Đokovića.

'U pitanju je jedan od najboljih trenera svih vremena koji je, između ostalog, bio i teniski otac Novaka Đokovića, budući da je najbolji tenisač svih vremena trenirao upravo u njegovoj akademiji i ondje stekao veliko znanje', piše Telegraf i dodaje:

'Kao trener s Njemačkom je osvojio Davis Cup tri puta – 1988., 1989. i 1993. godine, a u tom razdoblju surađivao je s poznatim tenisačima Borisom Beckerom i Michaelom Stichom. Jedno je vrijeme radio i kao savjetnik Davis Cup reprezentacije Srbije te bio važan dio osvajanja naslova 2010. godine.

Ipak, najvažnije je to što je usmjerio našeg najboljeg tenisača, Novaka Đokovića. Upravo je u njegovoj teniskoj akademiji u Münchenu Srbin napravio prve korake prema teniskom vrhu, a srpski as je nebrojeno puta isticao koliko mu je Nikola Pilić značio u životu. Tijekom 2020. godine za sve zasluge dodijeljena mu je Zlatna medalja za zasluge Republike Srbije.'

