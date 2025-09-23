I Srbija tuguje za hrvatskom legendom: 'Bio je teniski otac Novaka Đokovića'

Pilić je, između ostalog, upamćen kao jedini koji je tri različite zemlje vodio do naslova. Uz Hrvatsku, na teniski vrh triput je doveo Zapadnu Njemačku i jednom Srbiju.

Cijeli teniski svijet žali za legendom, a velika tuga je i u Srbiji. Tamošnji portali se klanjaju čovjeku koji im je donio Davis Cup naslov i koji je na neki način teniski otac Novaka Đokovića.

'U pitanju je jedan od najboljih trenera svih vremena koji je, između ostalog, bio i teniski otac Novaka Đokovića, budući da je najbolji tenisač svih vremena trenirao upravo u njegovoj akademiji i ondje stekao veliko znanje', piše Telegraf i dodaje:

'Kao trener s Njemačkom je osvojio Davis Cup tri puta – 1988., 1989. i 1993. godine, a u tom razdoblju surađivao je s poznatim tenisačima Borisom Beckerom i Michaelom Stichom. Jedno je vrijeme radio i kao savjetnik Davis Cup reprezentacije Srbije te bio važan dio osvajanja naslova 2010. godine.

Ipak, najvažnije je to što je usmjerio našeg najboljeg tenisača, Novaka Đokovića. Upravo je u njegovoj teniskoj akademiji u Münchenu Srbin napravio prve korake prema teniskom vrhu, a srpski as je nebrojeno puta isticao koliko mu je Nikola Pilić značio u životu. Tijekom 2020. godine za sve zasluge dodijeljena mu je Zlatna medalja za zasluge Republike Srbije.'