Hrvatski skijaš prokomentirao incident koji je mogao završiti kobno: Šokiran sam, možda bih ga strgao...

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić osvojio je deseto mjesto na veleslalomu za Svjetski kup u talijanskoj Alta Badiji, gdje je uspio izbjeći sudar u cilju druge vožnje s jednim od neopreznih ljudi iz organizacije utrke

Moglo je završiti kobno za Zubčića, ali i za nepoznatog čovjeka, da je kojim slučajem došlo do međusobnog kontakta pri takvoj brzini.

KAKO JE TO MOGUĆE?

‘Ja bih možda prošao dobro, ali taj čovjek ne bi. On je bio u trku, pomeo bih ga, možda i strgao. Događaju se takve stvari, ali ne baš često. Nije bilo ugodno.’

'Koliko vidim to je radnik sa staze. Mislim da im je došlo do pomutnje jer je iza mene išao TV break i tri minute pauze. Možda su mislili da je već nakon De Aliprandinija taj prekid, pa su nešto popravljali na stazi. Organizatori su pogriješili.'

Iz FIS-a su zbog toga odlučili da Zubčić može ponoviti drugu vožnju, ali naša reprezentacija nije to napravila, jer je procijenila da su uvjeti na stazi, nakon što su svi odradili drugu vožnju, puno teži.

'Kako je dosta ravno bilo do zadnjih vrata ja sam već zabio glavu u pod zbog što bolje aerodinamike. I kako sam kod zadnjih vrata dignuo pogled, vidio sam lika ispred sebe. Baš me šokirao. Stajao mi je u liniji. Da sam išao ravno zabio bih se u njega. Morao sam korigirati linije i tu sam sigurno nešto malo izgubio, rekao je Filip Zubčić za HRT .

Inače, ljutiti Zubčić je nakon ulaska u ciljnu ravninu žestoko opsovao, a s obzirom na ono što mu se dogodilo, njegova reakcija bila je razumljiva.

Hrvatski skijaš na kraju je završio kao deseti.



'Zadovoljan sam nastupom, imao sam dvije jako dobre vožnje i riskirao sam maksimalno. Stotinke su me dijelile od petog mjesta, što bi mi bio najbolji rezultat u karijeri. Što je tu je. Ja uvijek govorim da će se stotinke kad-tad okrenuti i vratiti. Izgubio sam zbog incidenta 7 do 8 stotinki i bio bih dva-tri mjesta naprijed. No, nećemo žaliti za stotinkama, veselit ćemo se Top 10 plasmanu, dok ne počnem dolaziti na postolja, a onda će se apetiti podignuti’, zaključio je Zubčić.