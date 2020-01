Hrvatski rukometaši kiksali protiv BiH; nije izgledalo dobro, a Euro je pred vratima

Hrvatska rukometna reprezentacija je u prvoj utamici na Croatia Cupu u Poreču, u sklopu priprema za Euro, odigrala 33:33 (18:17) protiv BiH

Pred Hrvatskom je Euro koje naša reprezentacija otvara 9. siječnja sa Crnom Gorom (još su u skupini Bjelorusija i Srbija), a prva od dvije generalke u sklopu turnira u Poreču nije prošla dobro. Naši rukometaši uigravali su neke akcije s treninga, Červar je rotirao, davao svima minutažu, isprobavao one koji manje igraju u klubovima, uglavnom puno toga se kemijalo na parketu dvorane u Poreču, ali to sve nije opravdanje. Nećemo se lagati, bila je to razočaravajuća predstava i s takvom igrom nemamo što tražiti na kontinetalnoj završnici.