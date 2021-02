Hrvatski reprezentativac se trebao ujediniti sa suigračem iz reprezentacije u redovima velikana, ali sve je propalo u zadnji tren zbog jednog uvjeta

Tin Jedvaj je trebao otići u Bešiktaš kod Domagoja Vide, ali izgleda da od tog posla neće biti ništa

Hürriyet piše da je sve propalo pred kraj pregovora. Igračevi zastupnici su htjeli da se u ugovor o posudbi stavi pravo prvokupa na kraju sezone, ali klub je to rezolutno odbio i inzistirao je da se radi samo o posudbi na šest mjeseci. Turci su početkom tjedna doveli turskog napadača Cenka Tosuna iz Evertona i tako ostavili jedno mjesto za igrača izvan Turske.

Tin Jedvaj je trebao ostatak sezone provesti u turskom velikanu Bešiktašu gdje ga je već čekao Domagoj Vida , no izgleda da mu je posudba u taj klub ipak propala. Turski mediji pišu kako je zapelo na zahtjevima igračevih zastupnika oko otkupa. Dan prije kraja prijelaznog roka je sve izgledalo kao da će Jedvaj preseliti u Bešiktaš, ali on se nije pojavio u Istanbulu.

U početku su to mjesto čuvali za Marija Mandžukića i Hulka, ali obojica su odbila doći u Bešiktaš pa su to mjesto prenamijenili za Jedvaja. Na kraju je propao i taj posao pa će Jedvaj ostati Bayeru s kojim ima ugovor do ljeta 2023. godine, ali u kojem nije u prvom planu.

Loša je to vijest i za Zlatka Dalića i 'Vatrene' jer je idućeg ljeta Euro i trebat će nam sve raspoložive snage, a Jedvaj izgleda neće skupiti veliku minutažu.