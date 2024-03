Hrvatski reprezentativac ostao zatečen pitanjem: Nisam o tome razmišljao

Bočni igrač hrvatske nogometne reprezentacije, 23-godišnji Josip Stanišić, iza sebe ima sjajnu sezonu. Baš kao i njegov Bayer, s kojim je na vrhu tablice njemačkog prvenstva.

No, on je u Leverkusenu na posudbi i na kraju sezone morao bi se vratiti u München. No, isto tako vjerujemo da bi i Apotekari rado zadržali Stanišića u svojem dvorištu.