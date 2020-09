Hrvatski reprezentativac jedva je dočekao priliku za 'osvetu', a onda povukao 'ručnu': Znam kakav je naš mentalitet...

Nogometaši Rijeke u pravoj su muci, uz teške vremenske uvjete i protiv čvrstog suparnika, ukrajinskog Kolosa, došli do pobjede 2:0 te plasmana u play-off Europske lige. A tamo ih čeka danski Copenhagen, jedna od najvećih skandinavskih momčadi

'Trener nas, mene i Varelu, ionako često mijenja, to jest daje priliku obojici. Ovog ljeta bilo je nekih opcija i ponuda, jer razmišljao sam o promjeni kluba kako bih uhvatio veću minutažu, ali rekao je trener da računa na mene, jer sam mlađi, a i Varela ionako navodno odlazi. No, vidjet ćemo, igrao sam prošlog vikenda u prvenstvu, sada je igrao Varela, pa mislim da je red da za vikend opet igram ja'.

Jasno je da respektirate Rijeku, ali kakvi su izgledi u postocima, jer ipak se igra na vašem stadionu?

'Pa u postotku je to nekih 60-40. Za nas, naravno. (ha, ha, ha). Ali ponavljam, znam da će biti teško. Posebno poznavajući hrvatski mentalitet, kada se igrači posebno napale protiv jačih protivnika'.

Treneru Solbakkenu bit ćete svojevrsni šaptač?

'Siguran sam da će me pitati sve što znam o Rijeci, baš kao i naši analitičari. Na meni je da pomognem svom klubu da prođemo dalje, bez obzira na to što mi neće biti drago ako ćemo izbaciti hrvatsku momčad. No, to je profesionalizam', završio je Bartolec.

Sve utakmice UEFA Europske lige, uključujući play-off i sve utakmice po skupinama, ekskluzivno možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE.