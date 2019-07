Hrvatski nogometaš junak Azerbajdžana u kvalifikacijama Lige prvaka

Pogotkom u posljednjim sekundama sučevog dodatka te dramatičnim raspucavanjem s bijele točke nogometaši nikšićke Sutjeske izbacili su Slovan iz Bratislave te izborili plasman u 2. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, a prolaz prvaku Azerbajdžana Qarabagu donio je nekadašnji hrvatski reprezentativac Filip Ozobić

Do 82. minute je prolaz držao u rukama i poljski Piast vodstvom 1-0. No, bjeloruski prvak BATE je golovima Moukama (82) i Volkova (87) izborio mjesto u sljedećem kvalifikacijskom krugu u kojem će se boriti protiv norveškog Rosenborga, najuvjerljivijeg pobjednika 1. kola. Norvežani su sa 4-0 slavili u uzvratu te s ukupnih 6-0 prošli Linfield, prvaka Sjeverne Irske.

Ferencvaros je svladao bugarski Ludogorec i na gostovanju. Nakon 2-1 u Budimpešti bilo je 3-2 u Razgradu, a Bugari su imali i promašen kazneni udarac za 2-2 u prvom poluvremenu. Mađari u 2. kolu za suparnika imaju maltešku Vallettu i odlične izglede za plasman u treći krug.

Slovenski prvak Maribor je svladao islandski Valur s 2-0 u uzvratu u Ljudskom vrtu te s ukupnih 5-0 prošao dalje. Sljedeći suparnik Slovencima je švedski AIK.

Liga prvaka, kvalifikacije - 1. kolo

Riga (Lat) - Dundalk (Irs) 0-1 (0-1) - raspucavanje 11-m

AIK (Šve) - Ararat (Arm) 3-1 (4-3), Qarabag (Aze) - Partizani (Alb) 2-0 (2-0), Rosenborg (Nor) - Linfield (Sj. Irs) 4-0 (6-0), Ludogorec (Bug) - Ferencvaros (Mađ) 2-3 (3-5), CFR Cluj (Rum) - Astana (Kaz) 3-1 (3-2) (Omrani 10, 73, Postnikov 26 / Murtazajev 4) Piast (Polj) - BATE Borisov (Bje) 1-2 (2-3) (Czerwinski 21 / Moukam 82, Volkov 87) Maribor (Slo) - Valur (Isl) 2-0 (5-0) (Kronaveter 11, Tavares 32) Sutjeska (CG) - Slovan (Slk) 2-1 (2-2) (Šofranac 90+3 / Šporar 49) - raspucavanje 11-m Celtic (Ško) - Sarajevo (BIH) 2-1 (5-2) (Christie 26, McGregor 75 / Tatar 62) Odigrano u utorak: Škendija (Sj. Mak) - Kalju (Est) 1-2 (ukupan rezultat 2-2) Saburtalo (Gru) - Šerif (Mol) 1-3 (4-3) Torshavn (FRO) - HJK (Fin) 2-2 (2-5) Valletta (Mal) - Dudelange (Luk) 1-1 (3-3) C. zvezda (Srb) - Suduva (Lit) 2-1 (2-1) Feronikeli (Kos) - TNS (Wal) 0-1 (2-3) Parovi 2. kola kvalifikacija Saburtalo (Gru) - DINAMO (HRV) CFR Cluj (Rum) - Maccabi Tel Aviv (Izr) BATE Borisov (Bje) - Rosenborg (Nor) TNS (Wal) - Kopenhagen (Dan) Ferencvaros (Mađ) - Valletta (Mal) Dundalk (Irs) - Qarabag (Aze) Celtic (Ško) - Kalju (Est) C. zvezda (Srb) - HJK Helsinki (Fin) Sutjeska (CG) - APOEL (Cip) Maribor (Slo) - AIK (Šve) Viktoria (Češ) - Olympiacos (Grč) PSV (Niz) - Basel (Švi)