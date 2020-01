Hrvatski napadač zbog totalne nogometne egzotike odbio dva europska velikana, a otkrio je i kako mu je pomogao Dejan Lovren

Hrvatski napadač Marko Šimić odbio je ponude Az Alkmaara i Fenerbahčea kako bi igrao u indonezijskoj Persiji Jakarti, a prijatelj Dejan Lovren dao mu je savjet vezan za prehranu

'Jako pazim na prehranu. Imam svoje restorane u koje idem i tamo već znaju što jedem pa ne dižu buku. Kad smo kod toga, moram spomenuti Dejana Lovrena s kojim se često čujem. Njima je Klopp u Liverpoolu napravio revoluciju u prehrani, a Lovren mi je otkrio neke njihove tajne pa se i ja time vodim', rekao je Šimić pa dodao:



'Radi se zapravo o izbacivanju glutena i laktoze. Crveno meso jako rijetko jedem, što više bijele ribe, čak ne tune i lososa jer se u moru hrane smećem pa su teški za probavu. Kad god zabijem gol me Lovren zeza da je sve to zbog glutena', kroz smijeh prepričava hrvatski napadač.



Za kraj je prepričao i da se čuo s izbornikom Zlatkom Dalićem.



'On mi je bio izbornik u U-21 reprezentaciji s Draženom Ladićem i jako me se dobro sjećaju. Gospodin Dalić me oduševio. Čestitao mi je na uspjesima i golovima i rekao da sve zna i prati, te dodao da mu je žao što nisam u nekoj boljoj ligi. Znate kako je to...', zaključio je Šimić.