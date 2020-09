Hrvatski košarkaš Ante Tomić lijepo objasio zašto je nakon Reala i Barcelone odabrao klub iz malog grada iako je dobio nekoliko boljih ponuda

Hrvatski košarkaški centar Ante Tomić, koji je ljetos prešao iz Barcelone u Joventut iz Badalone, rekao je kako se osjeća jako dobro uoči početka sezone u Španjolskoj te da očekuje uspješnu godinu s novim suigračima.

'Trener Carles Duran, kao i svaki drugi trener, nastoji pronaći način napada i obrane za svakog igrača, te mi na taj način pomaže. Nastoji mi pronaći mjesto unutar ekipe', rekao je Tomić.

'Jako je strpljiv s mladim igračima, a to je najvažnije. Puno traži od nas, treniramo naporno, treninzi su prilično dugi, ali zabavni. Niti jednom nije pogledao na sat kada će završiti trening, što mi se sviđa', napomenuo je.

Tomić je bio napustio Barcelonu nakon osam godina i to kao kapetan te stranac s najviše nastupa u 94-godine dugoj povijesti katalonskog kluba. Ponudu Joventuta prihvatio je i zbog toga što je ostao živjeti u istoj kući kao kada je igrao za Barcelonu.

'Da, živim u istoj kući u Barceloni. Starija kćer ide u istu školu. Život je uobičajen kao i prethodnih godina. Sada samo moram voziti malo duže te ići na drugi dio grada, ali sve ostalo je isto kao i prije', rekao je smijući se. Potpisao je ugovor sa 'crno-zelenima' na dvije godine uz mogućnost produženja za dodatnu sezonu. Očito je upravo to što je ostao živjeti u istom gradu i u istoj kući prevagnulo jer kako doznajemo imao je i nekoliko unosnijih ponuda iz drugih zemalja.

U Barceloni živi od ljeta 2012. godine.

'Kada toliko dugo živiš u jednom gradu, bez obzira o kojem gradu je riječ, navikneš se na sve u njemu. Pronađeš svoj život ondje. Meni se to dogodilo s Barcelonom. To je savršen grad za obitelj s malim kćerkama i psom. Nema niti jedne stvari za koju bih rekao da nam se sviđa više od druge, naprosto živimo puno godina ovdje i to je grad u kojem želimo biti', izjavio je.

Katalonija, na sjeveroistoku Španjolske, i dalje je ozbiljno pogođena koronavirusom pa je bivši hrvatski reprezentativac morao promijeniti način života izvan dvorane.

'S obzirom na situaciju s virusom nastojimo boraviti u kući i ne izlaziti puno. Volim šetati u kvartu sa psom ili ići u park s kćerima. I to je trenutačno sve. Ranije sam volio odlaziti na Barcelonetu (plaža u Barceloni), pa primjerice na trg Plaza de España te trg Plaza de Cataluña', objasnio je.

Joventut je prošle sezone u regularnom dijelu prvenstva, do prekida uzrokovanog koronavirusom, zauzeo 12. mjesto među 18 klubova prve lige. U doigravanju je zatim upisao dvije pobjede i tri poraza među kojima i onaj od Barcelone s 92-96.

Tomić je s Barcelonom bio osvojio 12 naslova, no ne i onaj Eurolige kojeg je posljednjih sezona najviše želio. Podigao je jedan pehar španjolskog prvaka (2014.), tri španjolska Kupa (2013., 2018. i 2019.), Superkup (2015.) i sedam katalonskih prvenstava (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2019.).

Prije dolaska u Barcelonu nastupao je za Real Madrid od 2010. do 2012. godine, a prije toga je igrao za Zagreb.