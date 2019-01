Hrvatska se poigrala s nedoraslim Japancima i uvjerljivo stigla do druge pobjede na SP-u

U 2. kolu Svjetskog rukometnog prvenstva Hrvatska je u Münchenu pobijedila Japan 35:27. Bila je to malo intenzivnija trening utakmica za izabranike Line Červara jer Japan jednostavno nije momčad koja bi mogla iznenaditi...

Već u početku dvoboja naši su rukometaši dali do znanja da su Japance shvatili ozbiljno te su u prvih deset minuta utakmice stvorili šest golova prednosti (7:1). Obrana je funkcionirala odlično, a pogreške japanskih rukometaša su izabranici Line Červara nepogrešivo kažnjavali. Zlatko Horvat je zabijao s krila i sa sedam metara, Manuel Štrlek realizirao kontranapade, Luka Stepančić i Jakov Vranković izvana, a Domagoj Duvnjak i preko cijelog terena, kad su Japanci pokušali igrali bez vratara.

Izabranici Islanđanina Dagura Sigurdssona iskoristili su malo opuštanje naših rukometaša u sljedećih pet minuta i sveli svoj zaostatak na tri gola (9:6). No, kriza Hrvatske je kratko trajala pa je već u 24. minuti naša reprezentacija došla do najveće prednosti u prvom poluvremenu (14:7). Do kraja prvog dijela Japan je uspio smanjiti zaostatak na pet pogodaka.

Deset minuta igre u drugom dijelu bilo je potrebno hrvatskoj reprezentaciji da prvi put na utakmici dođe do dvoznamenkaste prednosti (24:14), zahvaljujući seriji 6:0. Od tada pa do kraja utakmice prednost naših rukometaša se uglavnom kretala od devet do 11 golova, a završilo je na plus osam 35:27.

Važno je što je Lino Červar u ovom dvoboju uspio raspodijeliti minutažu na sve igrače, jer već u ponedjeljak, od 18 sati, našu reprezentaciju čeka vrlo važan dvoboj s Makedonijom, u kojoj pobjeda najvjerojatnije znači plasman i prva dva boda za drugi krug natjecanja.