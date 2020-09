Hrvatska protiv Portugala ima priliku prezentirati 'momčad budućnosti' i navijačima predstaviti adute s kojima će na Euru ići po visoki plasman

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Portu igra prvu utakmicu nove sezone Lige nacija, a suparnik joj je domaćin Portugal

Prvi put nakon studenoga 2019. godine, u kojem su prvo na Rujevici protiv Slovačke osigurali direktan plasman na završnicu Eura, a potom protiv Gruzije i 'arhivirali' još jednu uspješnu godinu, ni ne sluteći kakav će svijet doživjeti kaos u 2020., hrvatski nogometni reprezentativci našli su se na okupu.

Povod tom okupljanju utakmice su u Uefinoj Ligi nacija, a koju otvaraju večeras protiv Portugala, da bi u utorak igrali već u Francuskoj, protiv aktualnog svjetskog prvaka iz Rusije 2018. godine.

No, kako ove godine ništa nije normalno, tako nije bilo ni ovo okupljanje. Istina, nije bilo nikakvih 'iskakanja', izuzev naknadnog isključivanja kondicijskog trenera Luke Milanovića, koji je bio pozitivan na koronavirus.

Međutim, činjenica da zbog svih ovih izvanrednih okolnosti, kapetan i dokapetan, odnosno Luka Modrić i Ivan Rakitić, nisu u psiho-fizičkom stanju za pomoći reprezentaciji, zatim da dio igrača gotova da ni nema zajednički trening u svojim klubovima (poput Marcela Brozovića, Ivana Perišića i Marija Pašalića), jasno sugerira da izbronik Zlatko Dalić uoči ovih obveza mora itekako puno toga improvizirati.

Jedina nam je utjeha, što je svim reprezentacijama slično.

A što onda očekivati od ovakve utakmice? Mnogi tvrde promociju budućih nositelja reprezentacije, poput već spomenutog Pašalića, te odličnog Nikole Vlašića, potpunu potvrdu Matea Kovačića u reprezentativnom dresu, u kojem je dosad djelovao puno skromnije nego su njegovi stvarni kapaciteti. Dakle, predstaviti igrače koji bi na Euru sljedećeg ljeta trebali biti, uz Modrića i Rakitića, jaki aduti na putu prema novom, velikom uspjehu.

'Puno će nam nedostajati igrači kojih nema, pogotovo dva kapetana i to za nas jest hendikep, međutim u nekoj skoroj budućnosti Hrvatska će biti bez Modrića, Rakitića, Perišića, Lovrena, Vide… i doći će vrijeme da neki drugi igrači preuzmu njihove uloge. Stoga je ovo idealna šansa da se oni za to pripreme, da dobiju priliku igrati utakmice. Bit će nam teško bez Luke i Ivana, vi znate koliko sam osjetljiv na igrače koji su sa mnom u reprezentaciji od prvog dana i koliko je moj respekt prema njima, ali takva je situacija. Mislim da je ovo idealno vrijeme da mladi igrači koji igraju izvrsno u svojim klubovima dobiju priliku igrati za reprezentaciju jer će uskoro oni biti nositelji igre i zamijeniti starije igrače. To je neminovno', razmišlja hrvatski izbornik Zlatko Dalić, koji je uobičajeno puno pažnje posvetio protivnicima koji iziskuju maksimalan angažman cijele momčadi: