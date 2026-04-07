Hrvatska povela protiv Litve u Billie Jean King kupu

D.S. / Hina

07.04.2026 u 21:08

Petra Marčinko
Petra Marčinko Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Hrvatska ženska teniska reprezentacija u utorak je započela nastup na turniru Prve Euro-afričke skupine Billie Jean King kupa kojem je domaćin portugalski grad Oeiras, a mečevi se igraju na zemljanoj podlozi.

Prvi suparnik hrvatskim tenisačicama je reprezentacija Litve, a u prvom dvoboju Petra Marčinko (WTA - 77.) je opravdala ulogu favoritkinje pobijedivši Andre Lukosiute (WTA - 597.) sa 6-0, 6-1, iako je nakon prvog seta meč prekinut zbog kiše.

U drugom meču je Antonia Ružić (WTA - 57.) povela sa 2-0 u prvom setu protiv Justine Mikulskyte (WTA - 255.), kad je opet došlo do prekida zbog kiše.

U grupi A su još Srbija i Slovačka, a u tom susretu nije dovršen ni prvi pojedinačni meč. Za plasman u viši stupanj natjecanja potrebno je osvojiti prvo mjesto u skupini, a potom u razigravanju pobijediti prvoplasiranu reprezentaciju iz skupine D u kojoj su Švedska, Danska, Njemačka i Portugal.

tužna vijest

tužna vijest

Umro je legendarni Mircea Lucescu
za naklon

za naklon

Novo remek-djelo Marka Livaje: Pogledajte čudesan gol s kojim je ispisao povijest Hajduka
kakav gol

kakav gol

Ovako zabijaju samo najveći majstori: Pogledajte golčinu Marka Livaje

