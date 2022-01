Hrvatska nakon naglog i iznenađujućeg raskida suradnje s Mršićem ima novog izbornika; je li ovo očekivano?

Damir Mulaomerović preuzima kormilo hrvatske košarkaške reprezentacije. Vijest je to koju vam nitko neće opovrgnuti, ali ni službeno potvrditi

Mulaomeroviću je ponuđeno izborničko mjesto, no imao je jedan uvjet, a taj je da nastaviti voditi svoj klub.

I zato je HKS, pristavši na njegov uvjet, morao odustati od profesionalnog izbornika, načela zadatog bivšem izborniku Mršiću, kojem su onemogućili sjedenje na dvije stolice pa nije mogao nastaviti voditi klub (Zadar) s kojim je osvojio dvostruku krunu (Ćosićev kup i HT Premijer ligu), piše Večernji list i donosi izjavu Damira Mulaomerovića:

'Želim nastaviti posao u klubu jer me to ispunjava. Uživam raditi s ovim momcima, igramo lijepu košarku i to mi je velika zadovoljština Ako su ljudi iz HKS-a tako procijenili, ja sam spreman pomoći. Nisam čovjek koji bježi od izazova. Sve nas je ovo zateklo. Ni Savez ni stručni stožer, nitko nije očekivao ovakav rasplet i situacija je vrlo ozbiljna. Tko god se primi posla, neće mu biti lako. Štoviše, ako izgubimo od odlične Švedske, sav će se teret svaliti na aktualnog izbornika, bez obzira na ono što je naslijedio. No uložen je veliki trud da bi se tek tako odustalo. Treba se boriti, a pri tome nam je potrebna pomoć sa svih strana, pa tako i nekih iskusnijih igrača, pa da napunimo dvoranu', rekao je Mulaomerović.

Svojevrsne zahvalnosti za spremnost da uskoči kad je najteže, Muli je ponuđeno i da u rujnu vodi Hrvatsku na Eurobasketu, ali tada s euroligaškim i NBA igračima na raspolaganju. A to bi s Bogdanovićem, Šarićem, Zupcem, Simonom, Hezonjom, Žižićem, Šamanićem i nekim novim snagama mogla biti vrlo potentna družina, zaključuje Večernji list.