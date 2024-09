Henry oštro po Uefi: Ne želim gledati takvo Europsko prvenstvo

Nositelji igre u najboljim europskim klubovima ove sezone mogli bi odigrati preko 70 utakmica, što znači da bi na teren izlazili svakih pet dana. Takav intenzivan raspored već uzima danak, a posebno je to postalo očito u slučaju Rodrija, veznjaka Manchester Cityja. Prije samo tjedan dana, Rodri je najavio mogućnost štrajka igrača zbog prevelikog broja utakmica, upozoravajući da takav raspored ozbiljno ugrožava zdravlje nogometaša. Nažalost, nedugo nakon toga, na utakmici Premier lige između Manchester Cityja i Arsenala, Rodri je pretrpio tešku ozljedu križnih ligamenata koljena, a sezona je za njega, po svemu sudeći, završena.

O ovom problemu govorio je Thierry Henry u CBS-ovom studiju, a pridružili su mu se i mnogi drugi, uključujući same nogometaše.

Henry navodi da to nije jedini problem.

'Fizički se tijelo može prilagoditi, ali mentalno je to izuzetno teško. Kada si lider momčadi, od tebe se očekuje da stalno isporučiš rezultat, a to nije lako. Vidim igrače koji više ne uživaju u igri, a to se odražava na samu kvalitetu nogometa.'

Henry je također kritizirao prijedloge za održavanje Svjetskog prvenstva svake dvije godine, smatrajući da to samo dodatno opterećuje igrače, a publika onda gleda iscrpljene nogometaše, umjesto da uživa u njihovim vrhunskim izvedbama.

'Pogledajte Europsko prvenstvo. Je li vam se svidjelo? Najbolji igrači su bili umorni. Svi najbolji igrači. Briga me što ljudi govore, bili su umorni. Ne želim to gledati. Želim vidjeti da najbolji uspijevaju ono što naume. Kad gledam Manchester City na početku sezone, ne želim najbolje vidjeti na klupi, a oni su ondje da se oporave već na početku sezone. Dajte, molim vas,' rekao je Henry.