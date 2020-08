Hari Vukas najavio derbi kod Osijeka i otkrio što će mijenjati u igri Hajduka u odnosu na vrijeme dok je 'bile' vodio Igor Tudor

Nogometaši Hajduka u nedjelju gostuju kod Osijeka (17.55 sati, MAXtv, Arenasport 3), a važna je novost da će 'bili' u tu utakmicu uči s novim trenerom, Harijem Vukasom

Igor Tudor nakon četiri dana pregovaranja s Hajdukom, oko odštete i načina rastanka, napustio je Split i preselio u Torino, gdje će biti asistent novom treneru Juventusa, Andrei Pirlu.

Tudora će pak na klupi 'bilih' nasljediti njegov dosadašnji pomoćnik, Hari Vukas, kojem je ovo već treći boravak na klupi. Dosad je dva puta bio privremeno rješenje, a u međuvremenu je bio i pomoćni trener Tudoru, Poklepoviću i Vučeviću.

Njemu će pomagati dosadašnji članovi stožera Jurica Vučko kao prvi pomoćnik, trener vratara Hrvoje Sunara, kondicijski treneri Toni Modrić i Šime Veršić, dok je jedino novo ime u ulozi pomoćnika Toni Golem.

'Prije svega hvala Igoru, ipak smo svi mi ovdje došli s njim. Hvala mu na svemu do sada, na podršci koju nam je dao nakon ovog odlaska. Želimo mu puno sreće i uspjeha u novom klubu, on je to zaslužio. Hvala i ljudima u klubu koji su nam dali podršku, koji su stali iz nas i dali nam mogućnost da nastavimo istim putem', naglasio je u Vukas, koji će debi imati na teškom gostovanju kod Osijeka.

'Svi znamo koliko je uvijek gostovanje u Osijeku bilo zahtjevno, ali ni nema lakih utakmica. Igrači izlaze na teren i tamo pokazuju svoju najbolju sliku, to je jedina priča. Sve ove priče okolo, izjave, pripreme, padaju u vodu kada se dođe na teren'.

Vukas je, kako prenosi Slobodna Dalmacija, naglasio kako mu je žao što u Gradskom vrtu neće biti publike, a što se tiće samog derbija kazao je.

'Nema tu velikih priprema, momčadi se poznaju, nije bilo velikih promjena. Oni su ostali bez nekih igrača pred početak sezone u vrhu napada. Pogledali smo njihovu utakmicu prvog kola. Moramo neutralizirati njihovu agresivnost i ostale njihove dobre strane. Moramo biti pametni, kompaktni, djelovati momčadski i kvalitetu koju sigurno imamo na najbolji mogući način iskoristiti i napraviti srcem dobar rezultat'.

Za kraj, Vukas je dodao kakve se promjene mogu očekivati u sastavu.

'Malo je bilo vremena, ne trebaju se očekivati ne znam kakve promjene. Vjerojatno će biti nekih sitnih korekcija u igri. Neće to biti ništa revolucionarno niti drugačije. Treba imati plan igre, jedan kada imaš loptu, plan kada je nemaš. No, najbitnija je kompaktnost, neutraliziranje njihove agresivnosti, a prema naprijed imamo dovoljnu kvalitetu da možemo biti jako opasni', zaključio je novi trener Hajduka čije riječi prenosi Slobodna Dalmacija.