Hamilton tvrdi da je pokraden gore od Vettela: To se uopće ne može uspoređivati

Lewis Hamilton ne želi priznati da je njemu oduzeta pobjeda u Belgiji 2008. godine jednaka nepravda onoj nanesenoj Sebastianu Vettelu prošle nedjelje u Montrealu...

Nijemac je prošao ciljem prvi, ali mu je oduzeta pobjeda, a oni koji su pomislili kako će nakon ovog Hamilton napokon prestati spominjati napravu iz Belgije 2008. godine, prevarili su se.

'To se ne može uspoređivati,' kaže Lewis Hamilton i objašnjava zašto je njegov slučaj gori:

'Napravio sam pogrešku i morao pustiti vozača ispred. Onda se to ponovilo, a kad je momčad pitala Charlieja Whitinga trebamo li vratiti poziciju, on je rekao da je sve u redu. Da to nije rekao, vratili bismo Raikkonenu poziciju i opet ga pretekli. Na kraju sam kažnjen kao i Vettel, ali to je bio drukčiji slučaj.'

Dakle, Lewis Hamilton stigao je u Montrealu do svoje 78. službene pobjede u karijeri. Međutim, u njegovoj glavi to je bio 79. trijumf u Formuli 1, što god drugi mislili o tome...