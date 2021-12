[FOTO] Haller prestigao Lewandowskog i ušao u povijest, ovo nije uspjelo nikome nikada, Borussija se petardom oprostila od Lige prvaka

Sebastien Haller, 27-godišnji napadač Ajaxa, nastavio je sa sjajnim igrama, golovima i rekordima i u posljednjem 6. kolu skupine C Lige prvaka

Na samom početku ogleda Ajaxa i Sportinga Haller je realizirao jedanaesterac za 1:0 nizozemske momčadi čime je došao do desetog ovosezonskog gola u Ligi prvaka. Time je postao i prvi strijelac Lige prvaka ove sezone (na drugom mjestu je Lewandowski s devet).

No, time je, isto tako, postao nogometaš koji je najbrže došao do desetog gola u jednoj sezoni Lige prvaka. Za to mu je trebalo tek osam minuta šeste utakmice.