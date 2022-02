Halil Jaganjac vratio se nakon potresa mozga i odveo Nexe u osminu finala EHF Europske lige

Rukometaši Nexea pobijedili su francuski PAUC 33:29 (17:12) u ogledu 7. kola skupine C EHF Europske lige. Upisali su time petu pobjedu u skupini te matematički osigurali prolaz u osminu finala ovog natjecanja

Gosti iz francuskog Aix-en-Provencea držali su priključak s hrvatskim predstavnikom do 6:6. No, tada Nexe radi seriju 5:0, bježi na osjetnih 11:6 te do kraja više nije dozvolio protivnicima povratak u utakmicu.