Hajduk prvak? Evo što o tome, ali i mladom Durdovu misli Mario Carević

Mario Carević je dijete Hajduka koje je kao trener vratilo Šibenik u SuperSport HNL. Uoči susreta 9. kola između dva 'njegova' kluba je bio jasan:

'Što se tiče Hajduka, u njemu sam proveo skoro 20 godina. To je moj klub, on me odgojio. Što ću kriti svoj identitet? Ali sada sam u profesionalnoj ulozi, godinama se borim kako bih ušao u prvu ligu. Ovo mi je izazov. Sada sam trener Šibenika i fokusiran sam da izvučem maksimum i da skupljamo bodove. Volio bih da nema tenzija, nije mi prirodno da je takav animozitet između dva dalmatinska grada i kluba. Međutim, kao pojedinac ne mogu utjecati na to. U moje vrijeme, koliko se sjećam, nije bilo tako. Žao mi je što je tako. Svi bismo trebali smirivati tenzije', rekao je trener Šibenika koji je nakon poraza 0:4 na Poljudu odgovorio na pitanje može li Hajduk osvojiti naslov prvaka?