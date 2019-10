[VIDEO] Jairo završio Hajdukovu akciju za vodstvo protiv Slavena

Burić želi nastaviti pobjednički niz Hajduka na Poljudu: "Očekuje nas brutalno teška utakmica, ali mi smo spremni. Slaven se strašno popravio dolaskom novog trenera koji je unio veliku energiju. Nama je svaka utakmica kao utakmica bitna. Želimo demonstrirati svoju moć. Svaku smo utakmicu imali ogroman posjed lopte, protivnik nije izašao iz šesnaesterca, a mi bi imali brojne šanse. Želimo to ponoviti. Demonstrirajmo silu i moć iznova. Volio bih da njihov golman ne bude najbolji na terenu. Tjedan smo odradili jako dobro, atmosfera je s naglaskom na koncentraciju i suprotstaviti ćemo se Slavenu u jako dobrom sastavu. Torcida je slavljenik, a tom slavljeniku želimo nešto i pokloniti. Idemo proslaviti tri boda, dati sve od sebe i to je to."