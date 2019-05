Hajduk protiv Intera traži bodove za nastavak borbe za Europu

Poraz od Rijeke u polufinalu Kupa očito je iznimno negativno djelovao na moral igrača Intera budući da je Toplakova momčad u prošlom kolu djelovala vrlo loše u prvenstvenom susretu protiv prvog susjeda na tablici Slavena. Gosti iz Koprivnice poveli su u uvodnim minutama utakmice golom Gode koji je iskoristio lošu reakciju obrane Intera, no početkom nastavka domaća je momčad golom Coneva stigla do izjednačenja. Kratko je trajao dobar period igre Intera budući da je Slaven do kraja utakmice zasluženo stigao do sva tri boda zahvaljujući golovima Čanađije i Delića. Inter je prepustio osmu poziciju na tablici Slavenu, te sada u završnim utakmicama sezone treba braniti šest bodova prednosti nad pretposljednjom Istrom