'Hajduk i Dinamo danas su dvije totalno različite nogometne stvarnosti. Zato se ovo i događa'

'Točno, nema dvojbe da je Dinamo zasad neusporedivo aktivniji. Hajduk je doveo jedino Gonzala Garciju. Smatram ga odličnim trenerom i jednim od najboljih pojačanja na našem tržištu i s te strane, Splićani su napravili odličan posao. No, ostaje popuna igračkog kadra. Vjerujem da na Poljudu tek sad planiraju krenuti u akciju, dok je Dinamo za to vrijeme odradio puno posla', kaže nam Naletilić i nastavlja:

Kako je došlo do ozbiljnih strukturnih promjena u splitskom klubu posljednjih dana i kako je prvi čovjek novog NO kluba Ljubo Pavasović Visković doveo za sportskog direktora Gorana Vučevića, kojem će asistirati Ivan Rakitić, za očekivati je i da će na Poljudu do kraja prijelaznog roka zasukati rukave jer je više nego jasno da s ovim kadrom neće moći parirati ni Dinamu, ali ni Rijeci.

Predviđa se da bi se do kraja tjedna u Sloveniji na pripremama momčadi mogao priključiti albanski reprezentativac Adrion Pajaziti, ali kad znamo kako to sve skupa usporeno izgleda na Poljudu, dok ne bude službeno, bolje da pušemo i na hladno.

'Da nije Rijeka uzela naslov, vjerujem da bi danas Dinamo izgledao sasvim drugačije'

Znači, nešto slično kao Manchester United za vrijeme Alexa Fergusona. Kad pogledaš momčad iz 1995. i 2005., vidiš da su ostali samo možda Giggs, Scholes i Neville, a nitko nije primijetio da je više puta u tom periodu došlo do smjene generacije i da se momčad u tih deset godina totalno promijenila.

'Savršen primjer. Baš to. To se tako radi. Ne naglo i ne preko noći. Također, veliki će problem biti i prilagodba tolikog broja novih igrača u jako kratkom roku s novim trenerom. Zato Kovačeviću i Bobanu treba dati vremena jer teško će biti preko noći od gomile novih igrača stvoriti momčad, ali s druge strane, Dinamo je u situaciji da po svaku cijenu mora napadati naslov jer bi dvije sezone bez titule bile pogubne. Upravo zato, jer su ostali bez naslova, Dinamo se morao rješavati nekih igrača i zato smo svjedočili rezanjima plaća u klubu. Da se izborila Liga prvaka, mislim da bi sve bilo potpuno drugačije i da bi neki igrači vjerojatno i dalje ostali u Dinamu. Igrala bi se Liga prvaka, kapnula bi neka lova i sve bi bilo OK. Samim ulaskom u grupnu fazu čitav budžet bi bio pokriven. Ovako se moralo ući i drastično rezanje troškova', rekao nam je Naletilić i nastavio s jednom jako zanimljivom tezom:

'Dinamo je prije dvije godine unaprijed imao sve isplanirano. Ništa se nije prepuštalo slučaju. Zato rezultat nije patio. Prodali bi najbolje igrače, a stalno su dolazili novi. Stalno su izbacivali odlične igrače i radili top transfere. Onda se dogodila stagnacija od par sezona i kad se tako nešto dogodi, kad se puno toga nakupi, onda je neophodno da dođe netko s metlom i sve to počisti. Znate ono kad prašinu stalno guraš pod tepih misleći da će ona samo od sebe nestati. Neće. Netko taj nered mora počistiti.

E sad, za ovaj prijelazni rok ne mogu reći još koliko je dobro odrađen, to će vrijeme pokazati, ali svatko tko razumije nogomet i nogometni biznis, zna da se to moralo napraviti. Ovo je bila realnost Dinama i sreća po klub da je došao netko kao Zvone, koji svojom hrabrošću i igračkom karizmom ima moć da tako nešto i odradi. Netko drugi se vjerujem ne bi usudio napraviti sve ove poteze, pri tome mislim i na one neke nepopularne. Boban si je to mogao sebi dozvoliti i zato ima takvu podršku javnosti.'