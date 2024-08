Gennaro Gattuso otkrio zašto je šutnuo frižider i što ga je izbacilo iz takta...

'Igrat će oni koji zaslužuju. Neću nikad govoriti o promjenama u našem sastavu. A Lokomotiva je vertikalna, napadačka, imaju 4-2-3-1 sustav. Opasni su u kontrama, kad smo vidjeli prvu njihovu utakmicu vidjeli smo mnoštvo detalja na kojima moramo raditi. Moramo odigrati veliku utakmicu da ih pobijedimo. Ako mislite da ćemo lako nametnuti naš ritam, grdno se varate, to je opasna momčad. Moramo ostaviti srce na terenu, nećemo tražiti alibije. Činjenica je da smo u Slovačku došli u 1.30 ujutro na dan utakmice. Činjenica je i da je u Kranjčevićevoj loš travnjak i mala svlačionica, ali na to se nećemo obazirati...'

'Rekao sam, u utakmici smo napravili što smo mogli. Vidjeli smo kako je Hajduk igrao zadnjih godina u Europi. Pomno smo analizirali utakmicu. Ni ova na Farskim Otocima ni u Slovačkoj, to nisu lagane utakmice. To ne postoji. Bilo je mnoštvo dobrih situacija, treba popraviti zadnjih 25 metara. Imali smo 10 udaraca na gol, dolazimo blizu gola, ali u završnici treba dignuti kvalitetu. Roster je lanjski, kompaktni smo, treba dići kvalitetu', razmišlja Gattuso koji se ipak okrenuo sutrašnjoj utakmici s Lokomotivom (nedjelja, 11. kolovoza, 18.30 sati, MAXSport, MAXtv):

'Jako sam zadovoljan. I Melnjaku komplimenti, bio je ozlijeđen, ali ušao je. On je vojnik kluba, srčan, nevjerojatan. Perišić? On je igračina, očekujemo svi više, ali imao je tešku ozljedu i znamo koliko ima godina. Od njega svi mogu učiti. Očekujemo bolju formu, griješili smo u dodavanju, ali nije mi to problem kada vidim želju za popravkom. U oko je upalo kad sam šutnuo frižiderić. Pisali su da je to bilo nakon krivog dodavanja Perišića. Ja sam vidio drugo, Sahiti umjesto da je loptu dodao u for, on ju je zadržao. Ali ja se naljutim puno puta tijekom utakmice. Ne svađam se ni s jednim igračem. Polemike o svađama i da sam ljut na nekoga nisu istinite.'

Koliko vremena provodite na analizi?

'Ružomberok je sličan Slaven Belupu, vertikalni i idu u brze kontre. Imamo tri televizora u teretani, dva dana prije utakmice u video sali detaljno analiziramo. Ja sam u klubu u 7.30, najkraće traje trening, ostalo je analiza, sati, sati i sati predanog rada. Uzvrat neće biti lagan, nego velika bitka. Ako i malo zaspemo, možemo upasti u velike probleme. Ali ajmo prvo odigrati najbolju moguću utakmicu u Zagreb', otkriva Gattuso te za kraj analizira može li Krovinović na ‘desetku‘ te kakvo je stanje s oporavljenim igračima:

'Imamo brojne parametre koje promatramo da vidimo u kojem je stanju neki igrač, uvijek pazimo u kakvoj je tko stanju. I Sigur i Trajkovski nisu dugo bili fit, ne smijemo na silu, slijedimo logiku. Nadam se da će se i Diallo uskoro priključiti, on je isto važan igrač, što više igrača, ja sam sigurniji, a moje odluke sve teže. Nadam se da će ritam tri utakmice tjedno potrajati, značit će da smo dugo u Europi. Stoji da Filip može biti ‘desetka‘, ali ovisi, i Marko i Kalik i Puki, ovisi o tome koji je protivnik ispred nas', zaključio je Gennaro Gattuso.