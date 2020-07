[FOTO] Tri generacije obitelji Maldini već gotovo 70 godina ispisuju bogatu povijest Milana i talijanskog nogometa

Sukob Milanovog izvršnog direktora Ivana Gazidisa sa suradnicima u sportskom segmentu kluba nedavno je došao do logičnog završetka. Gazidisovi pregovori s Ralfom Rangnickom iza leđa Paolu Maldiniju i Zvonimiru Bobanu, tehničkog i sportskog direktora kluba, u ožujku su rezultirali Bobanovom reakcijom u medijima, zbog čega je dobio otkaz. Talijanski mediji nedavno su objavili kako će na kraju sezone i Maldini napustiti Milan. Prilika je to da se podsjetimo milanske dinastije Maldini i njene uloge u povijesti Milana i talijanskog nogometa...

A Milan je u to vrijeme bio jedan od najboljih talijanskih i europskih klubova, 1951. godine po prvi puta nakon 1907. postali su prvacima Italije. Nakon toga kao talijanski predstavnik osvojili su Latinski kup, u to doba vjerojatno najznačajnije klupsko natjecanje u Europi u kojemu su se natjecali, u pravilu premda ne uvijek, prvaci Italije, Španjolske, Francuske i Portugala.

Cesare Maldini karijeru je počeo u Triestini, 1950. godine u mlađim kategorijama, klubu koji je neposredno nakon Drugog svjetskog rata zbog dva razloga imao posebnu ulogu u talijanskom nogometu. Prvi razlog bio je Nereo Rocco, rođeni Tršćanin i jedan od očeva 'catenaccia'. Triestinu je vodio u dva navrata, od 1947. do 1950. i u sezoni 1953./'54. Viceprvaci Italije bili su 1948. godine, najveći je to uspjeh u povijesti kluba.

Cesare Maldini do tada je od velike nade postao već igrač kojeg danas smatraju za jednog od najboljih obrambenih igrača svoje generacije i jednog od najvećih talijanskih braniča svih vremena. Na početku karijere često je nastupao kao bek, češće desni, no ustalio se u sredini, prvo u ulozi jednog od dva stopera zaduženih za pokrivanje svog igrača u obrani čovjek na čovjeka, a kasnije libera.

U sljedećim je godinama vodio Foggiu, Ternanu i Parmu, a 1980. godine postao je pomoćnik Enzu Bearzotu na klupi reprezentacije. U toj je funkciji 1982. godine došao do naslova svjetskog prvaka kada je Italija osvojila naslov u Španjolskoj. S mjesta pomoćnog trenera reprezentacije otišao je 1986. na mjesto izbornika reprezentacije do 21 godinu.

U svojoj prvoj sezoni osvojio je Kup kupova i Kup Italije, no poraz u zadnjem kolu prvenstva od Verone koštao ga je naslova prvaka. Taj kiks, kao i lošiji rezultati sljedeće sezone, među njima i katastrofalan poraz od Ajaxa u Europskom superkupu (Milan je slavio 1:0 u prvoj utakmici, u uzvratu ih je Ajax pomeo 6:0) ponukali su klub da ga prije kraja sezone zamijeni Giovannijem Trapattonijem. To ga je ujedno udaljilo od klupa velikih klubova.

U zadnjoj utakmici skupine Italija, opet s Maldinijem u sastavu je svladala Švicarsku 3:0, no završila je treća i ispala s prvenstva. Dva Maldinijeva nastupa bila su dovoljna da ga uvrste u najbolju momčad prvenstva. Nakon Čilea postao je kapetan reprezentacije, no za nju je odigrao još svega nekoliko utakmica. Nakon 14. nastupa, 1963. godine, više nikad nije igrao za Italiju.

Milan je na kraju osvojio naslov s pet bodova prednost pred Interom. Uslijedio je novi pohod na Europu. Milan je do finala stigao preko Union Luxemburga, Ipswich Towna, Galatasaraya i Dundeeja. U finalu ih je čekao dvostruki uzastopni prvak Europe, Benfica. Branitelj naslova poveo je golom Eusebija , no dva gola Altafinija preokrenula su rezultat. Milan je postao prvi talijanski klub koji je osvojio Kup prvaka, Maldini prvi talijanski kapetan koji je podigao 'trofej s velikim ušima'.

'Bilo je sjajno. Bilo nam je to prvo finale, koje je imalo nešto što je danas vjerojatno nemoguće. Stadion je bio pun naših navijača, uz možda 300 ili 400 navijača Steaue. Bio je to nevjerojatan prizor. Čim smo vidjeli stadion znali smo da ne možemo izgubiti tu utakmicu', prisjetio se Maldini.

Sacchijev sistem sjajno je funkcionirao kad je bi sve dobro kliknulo, no kad nije Milan je znao oscilirati. Nakon što su u prvom kolu izbacili bugarskog prvaka, u osmini finala uz puno su sreće prošli Crvenu zvezdu, a u dvije utakmice protiv Werdera zabili su tek jedan gol, dovoljno za polufinale. No tada su eksplodirali. Protiv Reala su u Madridu odigrali 1:1, no u uzvratu su ih pomeli 5:0. Finalna utakmica u Barceloni, protiv Steaue, gotovo cijela djeluje kao dugi sažetak najboljih akcija. Milan je slavio 4:0 i osvojio svoj treći naslov prvaka Europe.

'Sacchi nas je naučio kako se fokusirati. Tražio je da stalno mislimo o nogometu. Bilo je to vrlo stresno, no pod njime sam strašno puno naučio', rekao je kasnije Maldini i dodao:

Sacchi je bio inspiriran velikim ofenzivnim nogometnim momčadima u povijesti, pogotovo nizozemskim totalnim nogometom. Inzistirao je na momčadi koja bi, kad nema loptu, u idealnim uvjetima bila posložena unutar 25 metara od prednje do zadnje linije, igrala presing uz agresivnu ofsajd zamku, zonsku obranu bez libera, s četvoricom u liniji i, kao i u napadu, kretala se kao organizirana jedinica ovisno o zbivanjima na terenu. Da bi to postigao, Milan je satima vježbao pozicioniranje i simulirao utakmicu bez protivnika, nešto što se tada u Italiji nije radilo.

'Imali smo nevjerojatno jaku momčad', odgovorio je Maldini na pitanje o tim uspjesima, posebno istaknutima jer su postignuti u zlatno doba Serije A. Uoči sezone 1993./'94. Milan je prolazio kroz promjene u kadru i imao velike probleme s ozljedama. Capello je prilagodio igru i još se više počeo oslanjati na obranu. Milan je osvojio naslov sa samo 36 postignutih, ali tek 15 primljenih golova u 24 utakmice. U Ligi prvaka došli su do finala u kojem je Barcelona slovila za favorita. No Milan ih je pomeo s terena, bilo je 4:0.

Nakon što su se Baresi i Tassotti povukli, Maldini je 1997. postao kapetanom momčadi. Nakon razočaravajućeg ispadanja u skupini na Euro 1996. Arriga Sacchija na klupi reprezentacije zamijenio je Cesare Maldini, koji je u međuvremenu osvojio tri uzastopna Europska prvenstva s reprezentacijom Italije do 21 godine, od 1992. do 1996. godine. Bio je to rijedak slučaj da je otac bio izbornik, a njegov sin kapetan reprezentacije.

Milan je loše počeo sljedeću sezonu i završio je kao četvrti u Ligi. U Ligi prvaka još jednom su došli do finala, no u njemu je slavio Ajax. Nešto pojačani Milan osvojio je novi naslov 1996. godine, nakon čega je Capello napustio klub. Milan je sljedećih nekoliko godina većinom lutao, premda su 1999. godine iznenadili i osvojili naslov prvaka Italije.

Njegovo držanje tog sistema ujedno je značilo da se u reprezentaciji otvorilo pitanje tipično za tradicionalan talijanski pristup nogometu. Tko će igrati? Alessandro Del Piero ili Roberto Baggio? Italija se plasirala na Svjetsko prvenstvo u Francuskoj kao druga u skupini, iza Engleske, dok je u doigravanju ukupnim 2:1 rezultatom izbacila Rusiju. Na prvenstvu Baggio i Del Piero ni jednu minutu nisu proveli zajedno na terenu. Italija je s dvije pobjede i remijem prošla skupinu, u osmini finala je izbacila Norvešku, a u četvrtfinalu ih je čekala Francuska. Nakon 120 minuta utakmica je završila 0:0, a Francuska je prošla dalje nakon jedanaesteraca. Baggio je ušao u igru u 67. minuti umjesto Del Piera i u produžecima pucao malo pored stative. Da je ušlo bio bi to zlatni gol. Italija u Francuskoj nije izgubila utakmicu, no bio je to kraj pohoda na svjetski tron. Po povratku u Italiju talijanski mediji žestoko su kritizirali Cesarea Maldinija zbog defenzivnog pristupa. Zbog toga je odstupio. U Milanu je od 1999. godine radio kao glavni skaut, da bi 2001. godine neko vrijeme proveo i na klupi. Kao i ranije u reprezentaciji, vodio je momčad u kojoj je kapetan bio Paolo. Konačno, 2002. godine preuzeo je reprezentaciju Paragvaja, koju je odveo do osmine finala Svjetskog prvenstva. U to vrijeme bio je najstariji izbornik koji je ikad vodio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Nakon prvenstva je završio s trenerskim poslom.

Završetak reprezentativne karijere

Paolo Maldini kao kapetan je predvodio Italiju i na Euro 2000. godine u Nizozemskoj i Belgiji. Talijani su prošli dalje kao prvi iz skupine s Turskom, Belgijom i Švedskom, u četvrtfinalu svladali Rumunje, a polufinalu su s igračem manje na nevjerojatan način zadržali 0:0 protiv Nizozemaca i prošli u finale. Nizozemci su u toj utakmici promašili pet penala, dva u igri i tri u raspucavanju. Maldini je također promašio svoj jedanaesterac u raspucavanju, no to nije bilo bitno. U finalu je Italija povela protiv Francuske i imala nekoliko sjajnih prilika. No u zadnjim sekundama, kad su Dino Zoff i igrači s klupe već slavili, Francuzi su izjednačili.

U produžecima je Trezeguet šokiranoj Italiji zabio zlatni gol i osigurao naslov za Francusku. Maldini je kao kapetan predvodio reprezentaciju i na Svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine. Italija je u skupini svladala Ekvador, izgubila od Hrvatske i remizirala s Meksikom. Bilo je to dovoljno za prolazak u osminu finala gdje su Talijani na posebno kontroverzan način ispali od Južne Koreje. Maldini se nakon toga povukao iz reprezentacije. Sa 126 nastupa predvodio je tada talijansku ljestvicu svih vremena.