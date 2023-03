[FOTO] Split nakon drame slavio kod Zadra; Cibona pregazila Šibenik

Košarkaši Splita su u ponedjeljak u utakmici 1. kola Lige prvaka PH u gostima sa 84-83 (16-20, 25-24, 18-24, 25-15) pobijedili Zadar. dok je Cibona na svom terenu sa 84-48 (20-8, 25-17, 19-12, 20-11) bila uvjerljiva protiv Šibenke

Zadar opet odlazi na šest koševa razlike nakon dva slobodna Drežnjaka, no Sullivan pogađa tricu i rezultat je 82-79. Nakon pogotka Kalajžića 38 sekundi prije kraja Split je došao na 82-81. Drežnjak je realizirao slobodno bacanje za 83-81 23 sekunde prije kraja, no 13 sekundi do kraja Jarod Shorter je zabio tricu za 84-83 i pobjedu Splita.

Do pobjede su gostujuću momčad vodili Mate Kalajžić sa 22 koša i tri skoka i Lewis Merkel Sullivan sa 16 koševa.

Kod Zadra najbolji je bio Marko Ramljak sa 20 koševa, pet skokova i četiri asistencije te Darko Drežnjak sa 19 poena i četiri skoka.