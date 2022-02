[FOTO] Sevilla dominantna i sigurna; Dinamu za prolazak u osminu finala treba čudo u Maksimiru

U prvoj utakmici play-offa Europske lige nogometaši zagrebačkog Dinama su na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan izgubili od Seville sa 1:3. Uzvrat je 24. veljače na stadionu Maksimir.

Sevilla je nakon postignutog gola zagospodarila terenom, ali bez konkretnih prilika, dok se Dinamo branio i vrebao priliku iz kontri. Jednu takvu hrvatski prvak je dočekao u 28. minuti, no Arijan Ademi je pucao preko gola. Međutim, u 42. minuti Dinamova akcija je pretvorena u izjednačenje. Petković je gurnuo loptu na desno krilo, Ristovski je ubacio, Diego Carlos je ostao kratak u skoku, a Oršić primio loptu prsima, te sjajno pogodio za 1:1.

Dinamo je hrabro krenuo u susret. U petoj minuti Modri su povukli brzu kontru, no Petković nije najbolje reagirao. Četiri minute kasnije Oršić je sjajno opalio s više od 20 metara, no Bono je obranio vršcima prstiju i odbio loptu u korner.

Nažalost, Sevilla je munjevito odgovorila s dva brza gola. Nakon kornera u 44. minuti lopta se odbila do Rakitića koji je uputio centaršut u kazneni prostor, lopta se odbila do Ocamposa koji je iz voleja prevario Livakovića za 2:1. Lopta je na putu do gola pogodila Petkovića i prevarila vratara.

Samo dvije minute kasnije već je bilo 3:1 nakon brze kontre domaćina. Gomez je uposlio Martiala, a francuski napadač je pucao i pogodio.

Dinamo je u 54. minuti mogao smanjiti, ali iz dva pokušaja Modri nisu uspjeli zabiti. Prvo je Lauritsen pucao glavom, a Bono sjajno reagirao, a potom je Jurić s dva metra pogodio ležećeg golmana Seville.

Od 57. minute za Dinamo je prve minute dobio i reprezentativac Azerbajdžana Mahir Emreli koji je u Maksimir stigao ove zime iz poljske Legije. Samo dvije minute kasnije Emreli je bio u odličnoj poziciji, mogao je pucati ili dodati, no previše je čekao i izgubio loptu.

Sevilla je u 69. minuti imala sjajnu priliku za četvrti pogodak, no ovoga puta je Livakovića zaustavio Ocamposov udarac. U završnici je pao ritam i do kraja više nije bilo previše uzbuđenja.

SEVILLA - DINAMO 3:1

SEVILLA. Stadion Ramon Sanchez Pizjuan; Sudac: Marco Guida (Italija)

Strijelci: 1:0 Rakitić (13-11m), 1:1 Oršić (42), 2:1 Ocampos (44), 3:1 Martial (45+1)

Žuti kartoni: Acuna / Livaković, Petković, Ristovski

Crveni kartoni: -