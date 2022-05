[FOTO] Prvu utrku VN Miamija obilježila je dominacija Maxa Verstappena. Vodio je od 9. kruga, ali završnica ipak nije moglo proći bez drame

Nizozemac Max Verstappen, aktualni svjetski prvak, pobijedio na Velikoj nagradi Miamija, u utrci u kojoj su najbolji vozači Formule 1 po prvi puta gostovali u ovom floridskom središtu

Nakon što je pretekao Leclerca prednost je Verstappen konstantno povećavao, sve do 39. i 41. kruga kada je došlo do sudara tijekom utrke. Sudarali su se Gasly i Alonso, a potom Norris i Gasly. Izašao je zatim na stazu sigurnosni automobil, a sve je to u posljednjih desetak krugova donijelo veliku borbu za prvo mjesto. Unatoč tome pozicije se do kraja nisu mijenjale.

Iduća utrka vozi se od 20. do 22. svibnja, Velika nagrada Španjolske.