[FOTO] Neviđena drama u finalu; Šveđani za titulu europskih prvaka zabili iz sedmerca nakon isteka vremena

Rukometna reprezentacija Švedske osvojila je naslov europskog prvaka nakon što je u finalu u Budimpešti pobijedila Španjolsku 27:26 golom Niclasa Ekberga iz sedmerca po isteku vremena

Šveđanima je to rekordni peti europski naslov, ali prvi nakon 20 godina. Španjolska, koja je na posljednje dvije europske smotre osvajala zlato, ovoga puta morala se zadovoljiti srebrom.

Švedska je bolja otvorila finale, povela je 2:0, pa 3:1, te 4:2. Španjolska je u 14. minuti prvi put uspjela izjednačiti (6:6), a u 29. minuti i prvi put povesti (12:11). Sa španjolskim golom prednosti otišlo se i na odmor (13:12).

U nastavku susreta bolje su krenuli Španjolci, u nekoliko navrata imali su po dva gola prednosti, no Švedska je u 39. minuti dohvatila izjednačenje (17:17), a na isteku 42. minute stigla i do prednosti (20:19). Uslijedile su minute u kojima se igralo gol za gol uz mnogo pogrešaka na obje strane.

Šest minuta prije kraja Švedska je ponovo stigla do dva gola prednosti (25:23), a potom imala i dva napada za plus tri razlike. Da je uspjela zabiti možda bi finale bilo i ranije razriješeno. No Španjolska se nije predavala, tri minute prije kraja smanjila je na gol zaostatka, a zatim izjednačila na 26:26.