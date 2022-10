[FOTO] Nastavljaju se iznenađenja u Ligi prvaka; Real i Modrić poraza se spasili u nadoknadi, domaći kiks PSG-a...

Odigrane su utakmice 4. kola nogometne Lige prvaka po skupinama E, F, G i H, a nije moglo proći bez velikih iznenađenja

Tomori je dobio crveni karton, a gosti jedanaesterac koji je realizirao Jorginho. S igračem više 'Bluesi' su u 34. minuti stigli i do drugog gola. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić sjajno je pronašao Pierrea-Emericka Aubameyanga koji je utrčao po desnoj strani u kazneni prostor te svladao Cipriana Tatarusanua.

U drugom susretu iz ove skupine Dinamo i RB Salzburg su odigrali 1:1. RB Salzburg je poveo vrlo brzo, već u 12. minuti je strijelac bio Seiwald nakon pogreške Ivanušeca i brzog kontranapada kojeg su izveli gostujući igrači. Hrvatski prvak je do kraja prvog poluvremena bio mnogo bolji, napadao je i pritiskao suparnika, a do izjednačenja je došao u 40. minuti. Strijelac je bio Ljubičić, s tim da je u svemu pomogao gostujući igrač Pavlović kojeg je lopta pogodila i pritom promijenila smjer.

U susretu 4. kola F skupine nogometne Lige prvaka Šahtar, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Jovičević, je u Varšavi odigrao 1:1 protiv europskog prvaka Real Madrida koji se spasio golom u sudačkoj nadoknadi. 'Kraljevski klub' je tim bodom osigurao prolaz u osminu finala.

Prvu veliku priliku imali su gosti u 18. minuti. Pucao je Karim Benzema, ali je Anatolij Trubin odlično reagirao. U 27. minuti je uzvratio Šahtar, opasno je pucao Oleksandr Zubkov, no gostujuća obrana je blokirala njegov udarac. U završnici poluvremena prilike su imali Benzema, Rodrygo i Federico Valverde, ali nije bilo promjene rezultata.

Već na startu drugog dijela ukrajinski sastav je poveo, ovoga puta Zubkov je bio precizan pogodovši glavom za vodstvo. Domaćin je u 65. mogao i do drugog gola, no Lassina Traore je pogodio prečku. Real je u završnici susreta imao nekolik prilika, no nije uspio probiti domaću obranu. Kada se već činilo kako će završiti domaćom pobjedom, Antonio Rudiger je u petoj minuti nadoknade skočio na odličan centaršut i glavom zabio pod prečku.

Luka Modrić je za Real igrao od 57. minute.