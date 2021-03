[FOTO] Erling Haaland s dva gola odveo Borussiju u četvrtfinale; Ivan Rakitić upisao asistenciju

Nogometaši Borussije Dortmund probili su se po sedmi put u klupskoj povijesti u četvrtfinale Lige prvaka odigravši u uzvratu na svom stadionu sa španjolskom Sevillom 2:2 (1:0).

S kapitalom od 3:2 iz prve utakmice, nogometaši Borussije mogli su si dopustiti da na početku utakmice prepuste posjed lopte gostima i čekaju svoju priliku iz kontranapada. No, Sevillin pritisak je već rano mogao rezultirati vodstvom, kad je Ocampos u 3. minuti pucao s ruba kaznenog prostora, ali je njegov šut išao ravno u domaćeg vratara Hitza .

I dok je Sevilla svoje prilike i poluprilike promašivala, domaćoj momčadi je u 35. minuti bila dovoljna jedna situacija u kojoj su isprovocirali gubitak lopte Sevillinih igrača u njihovoj polovici te u tri poteza došli do vodećeg pogotka. Dahoud je izbacio Reusa na lijevom krilu, a Borussijin kapetan je poslao prizemnu loptu u sredinu, gdje je već čekao Erling Haaland i pospremio loptu u mrežu.

Tako se 20-godišnji Norvežanin izjednačio s Ole Gunnarom Solskjaerom kao najboljim strijelcem iz ove skandinavske zemlje u utakmicama Lige prvaka. Jedina razlika je što je Haaland za 19 pogodaka trebao samo 14 nastupa, a današnji trener Manchester Uniteda je trebao 77 utakmica.

U drugom poluvremenu je domaća momčad krenula otkolniti sve dvojbe oko pobjednika i plasmana u četvrtfinale. I činilo se da su u tome uspjeli u 48. minuti, kad je Haaland postigao svoj drugi pogodak.

No, glavni sudac Turčin Cuneyt Cakir prvo je uz asistenciju VAR-a poništio pogodak Haalanda zbog prekršaja, da bi potom dosudio kazneni udarac za domaću momčad, zbog prekršaja na norveškom napadaču koji se dogodio dvije minute prije.

Bono je obranio Haalandov udarac s bijele točke i još jedan nakon što je Haaland prvi dotrčao do odbijene lopte. No, veselje Sevillinih igrača je kratko trajalo, jer je kazneni udarac ponovljen na intervenciju VAR-a. Naime, marokanski vratar je izašao s crte. U drugom pokušaju je Haaland bio precizan i došao do svog 20. pogotka u Ligi prvaka, a desetog u ovoj sezoni.

Mogla je Borussija u nekoliko navrata povećati svoju prednost, kad se Sevilla potpuno otvorila, no sljedeći pogodak pao je na suprotnoj strani. I Andalužani su zaradili kazneni udarac, a En Nesyriju nisu bila potrebna dva pokušaja za smanjenje vodstva domaće momčadi.

Sevilla je tražila put prema velikom preokretu, ali sve do šeste minute sučevog dodatka pogodaka nije bilo. Tada je Ivan Rakitić izveo udarac iz kuta, a na pravom mjestu je bio En Nesyri i postigao svoj drugi pogodak na utakmici. Sevilla je uspjela još jednom zaprijetiti, ali do gola koji bi utakmicu odveo u produžetak, gosti nisu došli.

Tako je Borussia po sedmi put u povijesti, a prvi nakon 2017. izborila mjesto u četvrtfinalu Lige prvaka. Koga će imati za suparnika doznat će na ždrijebu u Nyonu 19. ožujka.

BORUSSIA D. - SEVILLA 2:2

Strijelci: 1:0 Haaland (35), 2:0 Haaland (54-11m), 2:1 En Nesyri (69-11m), 2:2 En Nesyri (90+6)